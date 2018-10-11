Осучаснення методів та форматів роботи: волинський музей потрапив до всеукраїнського культурного проєкту





Музей шахтарського міста єдиний на Волині потрапив у проєкт «Музей відкрито на ремонт». Зі 142 заявників у другий тур пройшли лише 22. Про це повідомила очільниця закладу Ірина Костюк, пише



Вона зауважила, що підписана угода дає музею перспективи популяризації й презентації себе на всеукраїнському рівні.



“Сьогодні відбулась надзвичайно важлива подія не лише для нашого музею, а й міста цілому! Попередньо, нас одних із Волинської області відібрали для участі у проекті, ну а 8-го серпня Нововолинський міський історичний музей підписав Меморандум про співпрацю із проектом “Музей відкрито на ремонт”!



Ця угода надала нам перспективи популяризації, презентації себе на всеукраїнському рівні, долучення до великої асоціації музеїв України! А ще, це переймання досвіду у спеціалістів”, – зауважила Ірина Костюк.



8-го серпня команда проєкту побувала у Нововолинському музеї зі спеціальною освітньою програмою і ознайомила присутніх з попередніми результатами і напрацюваннями, а також обговорили спільні завдання на майбутнє.



“Сьогодні озвучили багато ідей, спланували шляхи їх реалізації, намітили плани на майбутнє. Надіюсь ці знайомства стануть початком плідної співпраці і принесуть дуже хороші результати!”, – зазначила Ірина Костюк.





До слова, «Музей відкрито на ремонт» – проєкт підтримки регіональних музеїв, який реалізується за фінансової підтримки Українського культурного фонду з 2016 року.



Під ремонтами розуміються не традиційні косметичні роботи із заміни вікон чи дверей, а осучаснення методів та форматів роботи музею, виставкової діяльності та зберігання експонатів, дослідницької, просвітницької та комунікаційної функцій.





Довідково:

«Музей відкрито на ремонт» – це довготривалий проєкт підтримки регіональних музеїв, що почався у 2016 році в музеях Донецької та Луганської областей.



Протягом кількох років у 31-му музеї східного регіону України було проведено:



4 освітньо-методичних воркшопи «Сучасні методи роботи музею»;

6 кураторських виставок сучасного мистецтва;

6 дослідницьких проектів про локальну історію;

10 виставкових проектів «Жовта лінія», які направлені на актуалізацію та популяризацію теми збереження об’єктів історико-культурної спадщини, починаючи з кінця ХІХ століття і до сучасності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8-го серпня Нововолинський міський історичний музей підписав Меморандум про співпрацю із проєктом «Музей відкрито на ремонт». Це відкриває перед закладом чимало перспектив.Музей шахтарського міста єдиний на Волині потрапив у проєкт «Музей відкрито на ремонт». Зі 142 заявників у другий тур пройшли лише 22. Про це повідомила очільниця закладу, пише БУГ Вона зауважила, що підписана угода дає музею перспективи популяризації й презентації себе на всеукраїнському рівні.“Сьогодні відбулась надзвичайно важлива подія не лише для нашого музею, а й міста цілому! Попередньо, нас одних із Волинської області відібрали для участі у проекті, ну а 8-го серпня Нововолинський міський історичний музей підписав Меморандум про співпрацю із проектом “Музей відкрито на ремонт”!Ця угода надала нам перспективи популяризації, презентації себе на всеукраїнському рівні, долучення до великої асоціації музеїв України! А ще, це переймання досвіду у спеціалістів”, – зауважила Ірина Костюк.8-го серпня команда проєкту побувала у Нововолинському музеї зі спеціальною освітньою програмою і ознайомила присутніх з попередніми результатами і напрацюваннями, а також обговорили спільні завдання на майбутнє.“Сьогодні озвучили багато ідей, спланували шляхи їх реалізації, намітили плани на майбутнє. Надіюсь ці знайомства стануть початком плідної співпраці і принесуть дуже хороші результати!”, – зазначила Ірина Костюк.До слова, «Музей відкрито на ремонт» – проєкт підтримки регіональних музеїв, який реалізується за фінансової підтримки Українського культурного фонду з 2016 року.Під ремонтами розуміються не традиційні косметичні роботи із заміни вікон чи дверей, а осучаснення методів та форматів роботи музею, виставкової діяльності та зберігання експонатів, дослідницької, просвітницької та комунікаційної функцій.«Музей відкрито на ремонт» – це довготривалий проєкт підтримки регіональних музеїв, що почався у 2016 році в музеях Донецької та Луганської областей.Протягом кількох років у 31-му музеї східного регіону України було проведено:4 освітньо-методичних воркшопи «Сучасні методи роботи музею»;6 кураторських виставок сучасного мистецтва;6 дослідницьких проектів про локальну історію;10 виставкових проектів «Жовта лінія», які направлені на актуалізацію та популяризацію теми збереження об’єктів історико-культурної спадщини, починаючи з кінця ХІХ століття і до сучасності.

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