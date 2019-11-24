Лучан кличуть на тренінг з акторської майстерності





Захід «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк» запланував на 10 серпня о 17:00, пише



Проводитиме тренінг Алла Доманська – акторка, колишня керівниця дитячої театральної студії «Догори Дриґом» та співзасновниця театру «ГаРмИдЕр».



Вхід вільний за попередньої реєстрації та з дотриманням карантинних вимог. Вік учасників: 14+



«Акторська майстерність – це любов та сльози, віра та розчарування, радість та смуток. Це те, чого не навчишся за півтори години, але саме такий тренінг допоможе Вам віднайти в собі ті приховані таланти, які обов'язково повинні бути відкритими. А в подальшому, під натхненням від отриманих вражень і знань піти у напрямку розвитку талантів», – інформують організатори.



Реєструйтеся на захід:



Поспішайте, адже кількість місць обмежена.





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