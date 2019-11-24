Лучан кличуть на тренінг з акторської майстерності
Сьогодні, 19:49
У Луцькому міському молодіжному центрі відбудеться тренінг з акторської майстерності.
Захід «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк» запланував на 10 серпня о 17:00, пише Район.Луцьк.
Проводитиме тренінг Алла Доманська – акторка, колишня керівниця дитячої театральної студії «Догори Дриґом» та співзасновниця театру «ГаРмИдЕр».
Вхід вільний за попередньої реєстрації та з дотриманням карантинних вимог. Вік учасників: 14+
«Акторська майстерність – це любов та сльози, віра та розчарування, радість та смуток. Це те, чого не навчишся за півтори години, але саме такий тренінг допоможе Вам віднайти в собі ті приховані таланти, які обов'язково повинні бути відкритими. А в подальшому, під натхненням від отриманих вражень і знань піти у напрямку розвитку талантів», – інформують організатори.
Реєструйтеся на захід: bit.ly/3ibqFq4.
Поспішайте, адже кількість місць обмежена.
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Захід «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк» запланував на 10 серпня о 17:00, пише Район.Луцьк.
Проводитиме тренінг Алла Доманська – акторка, колишня керівниця дитячої театральної студії «Догори Дриґом» та співзасновниця театру «ГаРмИдЕр».
Вхід вільний за попередньої реєстрації та з дотриманням карантинних вимог. Вік учасників: 14+
«Акторська майстерність – це любов та сльози, віра та розчарування, радість та смуток. Це те, чого не навчишся за півтори години, але саме такий тренінг допоможе Вам віднайти в собі ті приховані таланти, які обов'язково повинні бути відкритими. А в подальшому, під натхненням від отриманих вражень і знань піти у напрямку розвитку талантів», – інформують організатори.
Реєструйтеся на захід: bit.ly/3ibqFq4.
Поспішайте, адже кількість місць обмежена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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