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Лучан кличуть на тренінг з акторської майстерності

Лучан кличуть на тренінг з акторської майстерності
У Луцькому міському молодіжному центрі відбудеться тренінг з акторської майстерності.

Захід «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк» запланував на 10 серпня о 17:00, пише Район.Луцьк.

Проводитиме тренінг Алла Доманська – акторка, колишня керівниця дитячої театральної студії «Догори Дриґом» та співзасновниця театру «ГаРмИдЕр».

Вхід вільний за попередньої реєстрації та з дотриманням карантинних вимог. Вік учасників: 14+

«Акторська майстерність – це любов та сльози, віра та розчарування, радість та смуток. Це те, чого не навчишся за півтори години, але саме такий тренінг допоможе Вам віднайти в собі ті приховані таланти, які обов'язково повинні бути відкритими. А в подальшому, під натхненням від отриманих вражень і знань піти у напрямку розвитку талантів», – інформують організатори.

Реєструйтеся на захід: bit.ly/3ibqFq4.

Поспішайте, адже кількість місць обмежена.

Лучан кличуть на тренінг з акторської майстерності

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Теги: тренінг, Алла Доманська, акторська майстерність
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