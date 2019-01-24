Реконструкція мережі зовнішнього освітлення на одній з луцьких вулиць обійдеться у понад 200 тисяч





Виконавця робіт визначать через відкриті торги, пише



Замовником виступає департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Термін виконання робіт – до кінця 2021 року. Очікувана вартість – 201,535 тисячі гривень.



Наразі до участі в торгах зголосився один учасник – ТОВ «ВО Інженіринг» з ціновою пропозицією 201,055 тисячі гривень.

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