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Реконструкція мережі зовнішнього освітлення на одній з луцьких вулиць обійдеться у понад 200 тисяч

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення на одній з луцьких вулиць обійдеться у понад 200 тисяч
На реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на вулиці Ковельській витратять до 201,535 тисячі гривень.

Виконавця робіт визначать через відкриті торги, пише «Волинь Online».

Замовником виступає департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Термін виконання робіт – до кінця 2021 року. Очікувана вартість – 201,535 тисячі гривень.

Наразі до участі в торгах зголосився один учасник – ТОВ «ВО Інженіринг» з ціновою пропозицією 201,055 тисячі гривень.

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Теги: освітлення, тендер, Ковельська
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