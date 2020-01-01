У школу на Волині постачатимуть гарячі обіди для учнів
Сьогодні, 12:43
На кейтерингові послуги (постачання гарячих обідів) Римачівська школа планує витратити 61,5 тисяч гривень.
Відкриті торги для пошуку постачальника оголосив Римачівський НВК, пише Район.Бізнес.
Згідно із планом закупівлі гарячі обіди закуповуватимуть для учнів 5-11 класів (дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, учнів, батьки яких постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи 1,2 категорії, дітей осіб, які проходять (пройшли) військову службу в зоні АТО та ООС, дітей із сімей тимчасово переміщених осіб, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах) та учнів 1-4 класів.
Загалом мають доставити 3420 гарячих обідів з 1 вересня по 31 грудня 2020 року.
Кінцевий термін подання тендерних пропозицій: 14 серпня. Аукціон розпочнеться 17 серпня.
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Відкриті торги для пошуку постачальника оголосив Римачівський НВК, пише Район.Бізнес.
Згідно із планом закупівлі гарячі обіди закуповуватимуть для учнів 5-11 класів (дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, учнів, батьки яких постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи 1,2 категорії, дітей осіб, які проходять (пройшли) військову службу в зоні АТО та ООС, дітей із сімей тимчасово переміщених осіб, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах) та учнів 1-4 класів.
Загалом мають доставити 3420 гарячих обідів з 1 вересня по 31 грудня 2020 року.
Кінцевий термін подання тендерних пропозицій: 14 серпня. Аукціон розпочнеться 17 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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