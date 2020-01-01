У школу на Волині постачатимуть гарячі обіди для учнів





Відкриті торги для пошуку постачальника оголосив Римачівський НВК, пише



Згідно із планом закупівлі гарячі обіди закуповуватимуть для учнів 5-11 класів (дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, учнів, батьки яких постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи 1,2 категорії, дітей осіб, які проходять (пройшли) військову службу в зоні АТО та ООС, дітей із сімей тимчасово переміщених осіб, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах) та учнів 1-4 класів.



Загалом мають доставити 3420 гарячих обідів з 1 вересня по 31 грудня 2020 року.



Кінцевий термін подання тендерних пропозицій: 14 серпня. Аукціон розпочнеться 17 серпня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кейтерингові послуги (постачання гарячих обідів) Римачівська школа планує витратити 61,5 тисяч гривень.Відкриті торги для пошуку постачальника оголосив Римачівський НВК, пише Район.Бізнес Згідно із планом закупівлі гарячі обіди закуповуватимуть для учнів 5-11 класів (дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, учнів, батьки яких постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи 1,2 категорії, дітей осіб, які проходять (пройшли) військову службу в зоні АТО та ООС, дітей із сімей тимчасово переміщених осіб, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах) та учнів 1-4 класів.Загалом мають доставити 3420 гарячих обідів з 1 вересня по 31 грудня 2020 року.Кінцевий термін подання тендерних пропозицій: 14 серпня. Аукціон розпочнеться 17 серпня.

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