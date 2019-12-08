В Україні подорожчала картопля





За даними Державної служби статистики, минулого року Фонд споживання картоплі склав 5 705,2 тонни. Про це пише



У 2020 році сільськогосподарські компанії та приватні господарства збільшили площі під вирощування овочів до 1 325,7 гектара (зростання склало 1,3 відсотка). Зокрема фермери відвели під картоплю 1 308 гектарів, компанії — 17,7 тисячі гектарів.



Водночас, торік знизилася врожайність картоплі до 20,27 мільйона тонн з площі 1 308,8 гектара. У 2018 році урожай склав 22,5 мільйона тонн.



Що стосується цін, то в поточному році в середньому вартість виросла до 16,6 гривні за кілограм.

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