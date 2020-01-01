На Волині через загибель домашньої птиці судили жінку, яка підгодовує бродячого пса
Сьогодні, 13:26
65-річну ковельчанку звинуватили у вчиненні адміністративного правопорушення через те, що, мовляв, її собака на території дачного масиву «Дружба» задушила домашню птицю. Йдеться про 15 бройлерів, 5 курок, 1 півня, 2 качок і 13 циплят.
В судовому засіданні жінка не визнала своєї провини і заявила, що це не її собака. Він просто мешкає на території дачного масиву, а жінка лише час від часу його годує. Про це пише Ковель медіа.
Свідки підтвердили, що тварина є безпритульною. До того ж, не лише підсудна підгодовує собаку.
Як пояснила жінка, собаки не є нічними тваринами і вночі сплять, а не полюють. До того ж, для них не характерно здобувати більше їжі, ніж вони можуть з’їсти за раз, тому високою є ймовірність, що збитки потерпілій завдав нічний хижак з дикої природи.
"Потерпіла не носила загиблу птицю у ветеринарний заклад, для того, щоб визначити винуватця загибелі і тепер така можливість втрачена", – йдеться у постанові суду.
Відтак, Ковельський міськрайонний суд закрив провадження у справі через відсутність у діях жінки складу правопорушення.
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В судовому засіданні жінка не визнала своєї провини і заявила, що це не її собака. Він просто мешкає на території дачного масиву, а жінка лише час від часу його годує. Про це пише Ковель медіа.
Свідки підтвердили, що тварина є безпритульною. До того ж, не лише підсудна підгодовує собаку.
Як пояснила жінка, собаки не є нічними тваринами і вночі сплять, а не полюють. До того ж, для них не характерно здобувати більше їжі, ніж вони можуть з’їсти за раз, тому високою є ймовірність, що збитки потерпілій завдав нічний хижак з дикої природи.
"Потерпіла не носила загиблу птицю у ветеринарний заклад, для того, щоб визначити винуватця загибелі і тепер така можливість втрачена", – йдеться у постанові суду.
Відтак, Ковельський міськрайонний суд закрив провадження у справі через відсутність у діях жінки складу правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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