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Рідні голови Волиньради захворіли на COVID-19

Рідні голови Волиньради захворіли на COVID-19
Голова Волинської обласної ради Ірина Вахович повідомила, що її рідні захворіли на коронавірус.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у facebook.

Відтак, голова Волиньради працюватиме дистанційно.

"Відношення до короновірусу і усього, що навколо, у кожного різне і змінне. Спочатку була паніка, потім - обережність, зараз у більшості - зневіра у небезпеку.

Все стає на своє місце, коли зараженню піддаються рідні.

COVID - це реальність і це небезпека. З цим слід навчитись жити, однак не варто недооцінювати загрози.

Медикам велика шана. Здоров‘я усім і Божого захисту!", - йдеться в дописі.



До слова, раніше ми повідомляли, що виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт захворів на коронавірус.

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Теги: Ірина Вахович, коронавірус
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