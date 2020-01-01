Рідні голови Волиньради захворіли на COVID-19

Ірина Вахович повідомила, що її рідні захворіли на коронавірус.



Про це вона повідомила на своїй сторінці у



Відтак, голова Волиньради працюватиме дистанційно.



"Відношення до короновірусу і усього, що навколо, у кожного різне і змінне. Спочатку була паніка, потім - обережність, зараз у більшості - зневіра у небезпеку.



Все стає на своє місце, коли зараженню піддаються рідні.



COVID - це реальність і це небезпека. З цим слід навчитись жити, однак не варто недооцінювати загрози.



Медикам велика шана. Здоров‘я усім і Божого захисту!", - йдеться в дописі.







До слова, раніше ми повідомляли, що виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт захворів на коронавірус.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської обласної радиповідомила, що її рідні захворіли на коронавірус.Про це вона повідомила на своїй сторінці у facebook Відтак, голова Волиньради працюватиме дистанційно."Відношення до короновірусу і усього, що навколо, у кожного різне і змінне. Спочатку була паніка, потім - обережність, зараз у більшості - зневіра у небезпеку.Все стає на своє місце, коли зараженню піддаються рідні.COVID - це реальність і це небезпека. З цим слід навчитись жити, однак не варто недооцінювати загрози.Медикам велика шана. Здоров‘я усім і Божого захисту!", - йдеться в дописі.До слова, раніше ми повідомляли, що виконувач повноважень Луцького міського голови

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