На Волині небайдужі прибрали місце поховання поляків. ФОТО
Сьогодні, 21:41
Нещодавно невелика група дорослих та молоді прибирала на кладовищі у Любешеві, котре давно не діє.
Про це інформує газета "Нове життя".
Навести порядок у міру своїх можливостей на місці поховання осіб польської національності, що в Любешеві, вирішили представники нечисленної місцевої римсько-католицької громади, Любешівського відділення товариства польської культури на Волині ім. Єви Фелінської та учні, які вивчають польську мову в суботньо-недільній школі від товариства.
Дружно прибрали сміття та трохи вирізали молоді кущі акації. От що особливо неприємно всіх вразило, що в когось із наших співгромадян піднялася рука принести з дому та викинути побутові відходи на це місце вічного спочинку.
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Про це інформує газета "Нове життя".
Навести порядок у міру своїх можливостей на місці поховання осіб польської національності, що в Любешеві, вирішили представники нечисленної місцевої римсько-католицької громади, Любешівського відділення товариства польської культури на Волині ім. Єви Фелінської та учні, які вивчають польську мову в суботньо-недільній школі від товариства.
Дружно прибрали сміття та трохи вирізали молоді кущі акації. От що особливо неприємно всіх вразило, що в когось із наших співгромадян піднялася рука принести з дому та викинути побутові відходи на це місце вічного спочинку.
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