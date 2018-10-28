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На Волині небайдужі прибрали місце поховання поляків. ФОТО

На Волині небайдужі прибрали місце поховання поляків. ФОТО
Нещодавно невелика група дорослих та молоді прибирала на кладовищі у Любешеві, котре давно не діє.

Про це інформує газета "Нове життя".

Навести порядок у міру своїх можливостей на місці поховання осіб польської національності, що в Любешеві, вирішили представники нечисленної місцевої римсько-католицької громади, Любешівського відділення товариства польської культури на Волині ім. Єви Фелінської та учні, які вивчають польську мову в суботньо-недільній школі від товариства.

Дружно прибрали сміття та трохи вирізали молоді кущі акації. От що особливо неприємно всіх вразило, що в когось із наших співгромадян піднялася рука принести з дому та викинути побутові відходи на це місце вічного спочинку. ﻿


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Теги: Любешів, кладовище
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