Відомий український боксер В'ячеслав Узелков на Волині розповів, як правильно худнути

В’ячеслава Узелкова. Він розповів про правильне харчування, схуднення та спорт.



Відомий боксер, тренер телепрограми «Зважені та щасливі» відвідав Нововолинськ та прочитав лекцію, пише



Спортсмен поділився з присутніми своїм досвідом, розповів про нововведення в фітнесі, з чого починати свої заняття в залі, як правильно харчуватися та позбутись зайвих кілограмів.





“Головне в схудненні – це 50 на 50: поєднання фітнесу та харчування. Без спорту можливо схуднути, однак не так сильно, як того би хотілося. Їжею можливо тримати вагу. Але саме заняття фітнесом приводять тіло в тонус”, – розповів боксер.



За його словами, основа правильного харчування – їсти вчасно, не менше трьох разів на день та важити свою порцію. Тренер спростував міф про те, що здорова їжа – не смачна:



“Існує безліч смачних та корисних рецептів. Правильне харчування це смачно!”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8-го серпня у Нововолинську відбулася лекція боксера-професіонала. Він розповів про правильне харчування, схуднення та спорт.Відомий боксер, тренер телепрограми «Зважені та щасливі» відвідав Нововолинськ та прочитав лекцію, пише БУГ Спортсмен поділився з присутніми своїм досвідом, розповів про нововведення в фітнесі, з чого починати свої заняття в залі, як правильно харчуватися та позбутись зайвих кілограмів.“Головне в схудненні – це 50 на 50: поєднання фітнесу та харчування. Без спорту можливо схуднути, однак не так сильно, як того би хотілося. Їжею можливо тримати вагу. Але саме заняття фітнесом приводять тіло в тонус”, – розповів боксер.За його словами, основа правильного харчування – їсти вчасно, не менше трьох разів на день та важити свою порцію. Тренер спростував міф про те, що здорова їжа – не смачна:“Існує безліч смачних та корисних рецептів. Правильне харчування це смачно!”.

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