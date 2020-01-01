Відомий український боксер В'ячеслав Узелков на Волині розповів, як правильно худнути
Сьогодні, 01:25
8-го серпня у Нововолинську відбулася лекція боксера-професіонала В’ячеслава Узелкова. Він розповів про правильне харчування, схуднення та спорт.
Відомий боксер, тренер телепрограми «Зважені та щасливі» відвідав Нововолинськ та прочитав лекцію, пише БУГ.
Спортсмен поділився з присутніми своїм досвідом, розповів про нововведення в фітнесі, з чого починати свої заняття в залі, як правильно харчуватися та позбутись зайвих кілограмів.
“Головне в схудненні – це 50 на 50: поєднання фітнесу та харчування. Без спорту можливо схуднути, однак не так сильно, як того би хотілося. Їжею можливо тримати вагу. Але саме заняття фітнесом приводять тіло в тонус”, – розповів боксер.
За його словами, основа правильного харчування – їсти вчасно, не менше трьох разів на день та важити свою порцію. Тренер спростував міф про те, що здорова їжа – не смачна:
“Існує безліч смачних та корисних рецептів. Правильне харчування це смачно!”.
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Відомий боксер, тренер телепрограми «Зважені та щасливі» відвідав Нововолинськ та прочитав лекцію, пише БУГ.
Спортсмен поділився з присутніми своїм досвідом, розповів про нововведення в фітнесі, з чого починати свої заняття в залі, як правильно харчуватися та позбутись зайвих кілограмів.
“Головне в схудненні – це 50 на 50: поєднання фітнесу та харчування. Без спорту можливо схуднути, однак не так сильно, як того би хотілося. Їжею можливо тримати вагу. Але саме заняття фітнесом приводять тіло в тонус”, – розповів боксер.
За його словами, основа правильного харчування – їсти вчасно, не менше трьох разів на день та важити свою порцію. Тренер спростував міф про те, що здорова їжа – не смачна:
“Існує безліч смачних та корисних рецептів. Правильне харчування це смачно!”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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