У Луцьку патрульні спіймали водія маршрутки, який взяв пасажирів без масок. ФОТО
Сьогодні, 14:08
У Луцьку патрульні виявили водія, який всупереч вимогам правил карантину, взяв у салон маршрутки багато пасажирів. Деякі з них не мали масок.
Про це в facebook повідомив журналіст Вадим Панафідін.
"Повага ПОЛІЦІЇ! Водій набрав повну маршрутку пасажирів, багато без масок, бере оплату готівкою, ніби каже своїми діями: "коронавірус, Луцьк тебе вітає!". Але патрульні не сплять в своїх авто, а працюють!!! Дякую!)", - йдеться в дописі.
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Про це в facebook повідомив журналіст Вадим Панафідін.
"Повага ПОЛІЦІЇ! Водій набрав повну маршрутку пасажирів, багато без масок, бере оплату готівкою, ніби каже своїми діями: "коронавірус, Луцьк тебе вітає!". Але патрульні не сплять в своїх авто, а працюють!!! Дякую!)", - йдеться в дописі.
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