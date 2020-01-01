У Луцьку патрульні спіймали водія маршрутки, який взяв пасажирів без масок. ФОТО





Про це в .



"Повага ПОЛІЦІЇ! Водій набрав повну маршрутку пасажирів, багато без масок, бере оплату готівкою, ніби каже своїми діями: "коронавірус, Луцьк тебе вітає!". Але патрульні не сплять в своїх авто, а працюють!!! Дякую!)", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку патрульні виявили водія, який всупереч вимогам правил карантину, взяв у салон маршрутки багато пасажирів. Деякі з них не мали масок.Про це в facebook повідомив журналіст Вадим Панафідін"Повага ПОЛІЦІЇ! Водій набрав повну маршрутку пасажирів, багато без масок, бере оплату готівкою, ніби каже своїми діями: "коронавірус, Луцьк тебе вітає!". Але патрульні не сплять в своїх авто, а працюють!!! Дякую!)", - йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію