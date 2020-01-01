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У Луцьку патрульні спіймали водія маршрутки, який взяв пасажирів без масок. ФОТО

У Луцьку патрульні спіймали водія маршрутки, який взяв пасажирів без масок. ФОТО
У Луцьку патрульні виявили водія, який всупереч вимогам правил карантину, взяв у салон маршрутки багато пасажирів. Деякі з них не мали масок.

Про це в facebook повідомив журналіст Вадим Панафідін.

"Повага ПОЛІЦІЇ! Водій набрав повну маршрутку пасажирів, багато без масок, бере оплату готівкою, ніби каже своїми діями: "коронавірус, Луцьк тебе вітає!". Але патрульні не сплять в своїх авто, а працюють!!! Дякую!)", - йдеться в дописі.

У Луцьку патрульні спіймали водія маршрутки, який взяв пасажирів без масок. ФОТО
У Луцьку патрульні спіймали водія маршрутки, який взяв пасажирів без масок. ФОТО

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Теги: патрульні, машрутка, карантин
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Коментарі 2
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То що тільки зараз побачили? З першого дня як пустили маршрутки вони возять без масок і не оплачують карткою.
ПОКАЗУХА.
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Чим би поліцейські не тішились, аби злочинців не ловили...
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