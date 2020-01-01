вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському місті відкрили першу посткарантинну виставку картин. ВІДЕО

У волинському місті відкрили першу посткарантинну виставку картин. ВІДЕО
Відновила роботу міська картинна галерея у Ковелі. Зараз там представлені картини ковельської художниці Ольги Комісарик. Про це Суспільному розповіла мистецтвознавиця Василина Столярчук.

Експозиція Ольги Комісарик «Мрії індиго» зібрала 45 її робіт, виконаних у різних художніх техніках та жанрах. Це друга персональна виставка художниці у рідному місті.

"Тут представлені - пейзажі, натюрморти, портрети, абстракція. Все тому, що художниця активно працює в різних техніках - це олійний живопис, акриловий живопис. Дві роботи в техніці батик", - розповідає мистецтвознавиця Василина Столярчук.

На полотнах художниці - краєвиди Ковеля.

“Рідне місто надихає в різну пору доби та року. Тут є де зупинити свій погляд художнику,” - каже Ольга Комісарик.

Зараз художниця найбільше малює акрилом, цей матеріал дає більше можливостей для творчості, - розповідає Ольга Комісарик.

Вихованці художньої студії, керівником якої є Ольга Комісарик, і їх батьки розповідають, що надихаються творчістю майстрині.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: галерея, виставка картин, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському місті відкрили першу посткарантинну виставку картин. ВІДЕО
Сьогодні, 14:37
У Луцьку патрульні спіймали водія маршрутки, який взяв пасажирів без масок. ФОТО
Сьогодні, 14:08
В Україні подорожчала картопля
Сьогодні, 13:51
На Волині через загибель домашньої птиці судили жінку, яка підгодовує бродячого пса
Сьогодні, 13:26
Рідні голови Волиньради захворіли на COVID-19
Сьогодні, 13:12
Схожі новини
На Волині освітяни хотіли незаконно використати 1,6 мільйона гривень На Волині освітяни хотіли незаконно використати 1,6 мільйона гривень
07 серпень, 22:21
Мешканку Ковеля судитимуть за сепаратизм Мешканку Ковеля судитимуть за сепаратизм
06 серпень, 21:36
У Ковелі горів автомобіль У Ковелі горів автомобіль
06 серпень, 09:35
У ставку на Волині травмувався молодий чоловік У ставку на Волині травмувався молодий чоловік
05 серпень, 11:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському місті відкрили першу посткарантинну виставку картин. ВІДЕО
Сьогодні, 14:37
 0
У Луцьку патрульні спіймали водія маршрутки, який взяв пасажирів без масок. ФОТО
Сьогодні, 14:08
 0
В Україні подорожчала картопля
Сьогодні, 13:51
 0
На Волині через загибель домашньої птиці судили жінку, яка підгодовує бродячого пса
Сьогодні, 13:26
 0
Рідні голови Волиньради захворіли на COVID-19
Сьогодні, 13:12
 0
Медіа
відео
1/8