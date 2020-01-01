У волинському місті відкрили першу посткарантинну виставку картин. ВІДЕО
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Відновила роботу міська картинна галерея у Ковелі. Зараз там представлені картини ковельської художниці Ольги Комісарик. Про це Суспільному розповіла мистецтвознавиця Василина Столярчук.
Експозиція Ольги Комісарик «Мрії індиго» зібрала 45 її робіт, виконаних у різних художніх техніках та жанрах. Це друга персональна виставка художниці у рідному місті.
"Тут представлені - пейзажі, натюрморти, портрети, абстракція. Все тому, що художниця активно працює в різних техніках - це олійний живопис, акриловий живопис. Дві роботи в техніці батик", - розповідає мистецтвознавиця Василина Столярчук.
На полотнах художниці - краєвиди Ковеля.
“Рідне місто надихає в різну пору доби та року. Тут є де зупинити свій погляд художнику,” - каже Ольга Комісарик.
Зараз художниця найбільше малює акрилом, цей матеріал дає більше можливостей для творчості, - розповідає Ольга Комісарик.
Вихованці художньої студії, керівником якої є Ольга Комісарик, і їх батьки розповідають, що надихаються творчістю майстрині.
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Експозиція Ольги Комісарик «Мрії індиго» зібрала 45 її робіт, виконаних у різних художніх техніках та жанрах. Це друга персональна виставка художниці у рідному місті.
"Тут представлені - пейзажі, натюрморти, портрети, абстракція. Все тому, що художниця активно працює в різних техніках - це олійний живопис, акриловий живопис. Дві роботи в техніці батик", - розповідає мистецтвознавиця Василина Столярчук.
На полотнах художниці - краєвиди Ковеля.
“Рідне місто надихає в різну пору доби та року. Тут є де зупинити свій погляд художнику,” - каже Ольга Комісарик.
Зараз художниця найбільше малює акрилом, цей матеріал дає більше можливостей для творчості, - розповідає Ольга Комісарик.
Вихованці художньої студії, керівником якої є Ольга Комісарик, і їх батьки розповідають, що надихаються творчістю майстрині.
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