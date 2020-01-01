У волинському місті відкрили першу посткарантинну виставку картин. ВІДЕО

Ольги Комісарик. Про це Василина Столярчук.



Експозиція Ольги Комісарик «Мрії індиго» зібрала 45 її робіт, виконаних у різних художніх техніках та жанрах. Це друга персональна виставка художниці у рідному місті.



"Тут представлені - пейзажі, натюрморти, портрети, абстракція. Все тому, що художниця активно працює в різних техніках - це олійний живопис, акриловий живопис. Дві роботи в техніці батик", - розповідає мистецтвознавиця Василина Столярчук.



На полотнах художниці - краєвиди Ковеля.



“Рідне місто надихає в різну пору доби та року. Тут є де зупинити свій погляд художнику,” - каже Ольга Комісарик.



Зараз художниця найбільше малює акрилом, цей матеріал дає більше можливостей для творчості, - розповідає Ольга Комісарик.



Вихованці художньої студії, керівником якої є Ольга Комісарик, і їх батьки розповідають, що надихаються творчістю майстрині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відновила роботу міська картинна галерея у Ковелі. Зараз там представлені картини ковельської художниці. Про це Суспільному розповіла мистецтвознавицяЕкспозиція Ольги Комісарик «Мрії індиго» зібрала 45 її робіт, виконаних у різних художніх техніках та жанрах. Це друга персональна виставка художниці у рідному місті."Тут представлені - пейзажі, натюрморти, портрети, абстракція. Все тому, що художниця активно працює в різних техніках - це олійний живопис, акриловий живопис. Дві роботи в техніці батик", - розповідає мистецтвознавиця Василина Столярчук.На полотнах художниці - краєвиди Ковеля.“Рідне місто надихає в різну пору доби та року. Тут є де зупинити свій погляд художнику,” - каже Ольга Комісарик.Зараз художниця найбільше малює акрилом, цей матеріал дає більше можливостей для творчості, - розповідає Ольга Комісарик.Вихованці художньої студії, керівником якої є Ольга Комісарик, і їх батьки розповідають, що надихаються творчістю майстрині.

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