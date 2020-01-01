Врятували 20 кілограмів риби: небайдужі волинські рибалки повідомили про браконьєрів. ВІДЕО
Сьогодні, 15:20
У неділю, 9 серпня на «гарячу лінію» Волинського рибоохоронного патруля звернулись небайдужі громадяни та повідомили про порушення на заплаві р. Стир в урочищі Чебені Рожищенського району.
Державні інспектори рибоохорони оперативно прибули на вказане озеро. Під час обстеження водойми спільно з громадянами знайшли безгосподарське майно.
З водойми вилучили 2 мисинові сітки, загальною довжиною 120 метрів. У сітках знаходилося 23 кг риби, з них 20 кг живої риби випустили у водне середовище (щука – 1 екз., лин – 3 екз., карась сріблястий – 5 екз., окунь – 5 екз., лящ – 11 екз, короп – 2 екз.). А 3 кг риби у снулому стані передано на корм тваринам у зоопарк.
За цим фактом рибоохоронний патруль склав акт про виявлення безхазяйного майна, а заборонені знаряддя лову вилучив.
«Ми вдячні кожному небайдужому рибалці за активну позицію у сфері збереження рибних запасів. Закликаємо громадськість і надалі інформувати рибоохоронний патруль про порушення правил рибальства. Ваша інформація дуже цінна в нашій роботі»,- повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Довідкова інформація:
Розрахунок за незаконне добування інших водних біоресурсів здійснюється відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. №1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів».
Так, компенсація за одну незаконно виловлену особину ляща становить 170 грн, щуки – 340 грн, лина – 119, коропа – 306 грн, карася сріблястого та окуня – 17 грн.
Якщо ви стали свідком факту браконьєрства – прохання повідомляти на номер «гарячої» лінії рибпатруля: (067) 360-78-40
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Державні інспектори рибоохорони оперативно прибули на вказане озеро. Під час обстеження водойми спільно з громадянами знайшли безгосподарське майно.
З водойми вилучили 2 мисинові сітки, загальною довжиною 120 метрів. У сітках знаходилося 23 кг риби, з них 20 кг живої риби випустили у водне середовище (щука – 1 екз., лин – 3 екз., карась сріблястий – 5 екз., окунь – 5 екз., лящ – 11 екз, короп – 2 екз.). А 3 кг риби у снулому стані передано на корм тваринам у зоопарк.
За цим фактом рибоохоронний патруль склав акт про виявлення безхазяйного майна, а заборонені знаряддя лову вилучив.
«Ми вдячні кожному небайдужому рибалці за активну позицію у сфері збереження рибних запасів. Закликаємо громадськість і надалі інформувати рибоохоронний патруль про порушення правил рибальства. Ваша інформація дуже цінна в нашій роботі»,- повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Довідкова інформація:
Розрахунок за незаконне добування інших водних біоресурсів здійснюється відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. №1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів».
Так, компенсація за одну незаконно виловлену особину ляща становить 170 грн, щуки – 340 грн, лина – 119, коропа – 306 грн, карася сріблястого та окуня – 17 грн.
Якщо ви стали свідком факту браконьєрства – прохання повідомляти на номер «гарячої» лінії рибпатруля: (067) 360-78-40
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