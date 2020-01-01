Врятували 20 кілограмів риби: небайдужі волинські рибалки повідомили про браконьєрів. ВІДЕО

У неділю, 9 серпня на «гарячу лінію» Волинського рибоохоронного патруля звернулись небайдужі громадяни та повідомили про порушення на заплаві р. Стир в урочищі Чебені Рожищенського району.Державні інспектори рибоохорони оперативно прибули на вказане озеро. Під час обстеження водойми спільно з громадянами знайшли безгосподарське майно.З водойми вилучили 2 мисинові сітки, загальною довжиною 120 метрів. У сітках знаходилося 23 кг риби, з них 20 кг живої риби випустили у водне середовище (щука – 1 екз., лин – 3 екз., карась сріблястий – 5 екз., окунь – 5 екз., лящ – 11 екз, короп – 2 екз.). А 3 кг риби у снулому стані передано на корм тваринам у зоопарк.За цим фактом рибоохоронний патруль склав акт про виявлення безхазяйного майна, а заборонені знаряддя лову вилучив.«Ми вдячні кожному небайдужому рибалці за активну позицію у сфері збереження рибних запасів. Закликаємо громадськість і надалі інформувати рибоохоронний патруль про порушення правил рибальства. Ваша інформація дуже цінна в нашій роботі»,- повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруляРозрахунок за незаконне добування інших водних біоресурсів здійснюється відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. №1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів».Так, компенсація за одну незаконно виловлену особину ляща становить 170 грн, щуки – 340 грн, лина – 119, коропа – 306 грн, карася сріблястого та окуня – 17 грн.Якщо ви стали свідком факту браконьєрства – прохання повідомляти на номер «гарячої» лінії рибпатруля: (067) 360-78-40