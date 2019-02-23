У центрі Луцька не розминулись Volkswagen та Opel. ФОТО





Про це



Зазначають, що автопригода сталася сьогодні, 9 серпня, в обідню пору. Водій автомобіля Volkswagen не дотримавшись дистанції, в’їхав в Opel. Автівки отримали незначні пошкодження.



Причини ДТП наразі невідомі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька неподалік ресторану «Show Basilic» зіткнулися два легковики.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Зазначають, що автопригода сталася сьогодні, 9 серпня, в обідню пору. Водій автомобіля Volkswagen не дотримавшись дистанції, в’їхав в Opel. Автівки отримали незначні пошкодження.Причини ДТП наразі невідомі.

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