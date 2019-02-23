вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька не розминулись Volkswagen та Opel. ФОТО

У центрі Луцька не розминулись Volkswagen та Opel. ФОТО
У центрі Луцька неподалік ресторану «Show Basilic» зіткнулися два легковики.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Зазначають, що автопригода сталася сьогодні, 9 серпня, в обідню пору. Водій автомобіля Volkswagen не дотримавшись дистанції, в’їхав в Opel. Автівки отримали незначні пошкодження.

Причини ДТП наразі невідомі.

У центрі Луцька не розминулись Volkswagen та Opel. ФОТО
У центрі Луцька не розминулись Volkswagen та Opel. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, центр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вбило струмом: на Волині під час риболовлі помер молодий чоловік
Сьогодні, 16:27
У Нововолинську невідомі потрощили огорожу в парку та спалили батут. ВІДЕО
Сьогодні, 15:51
У центрі Луцька не розминулись Volkswagen та Opel. ФОТО
Сьогодні, 15:34
Врятували 20 кілограмів риби: небайдужі волинські рибалки повідомили про браконьєрів. ВІДЕО
Сьогодні, 15:20
У волинському місті відкрили першу посткарантинну виставку картин. ВІДЕО
Сьогодні, 14:37
Схожі новини
У центрі Луцька зіткнулись два Renault У центрі Луцька зіткнулись два Renault
23 лютий, 2019, 10:14
У центрі Луцька – подвійна аварія. ФОТО У центрі Луцька – подвійна аварія. ФОТО
03 серпень, 2018, 17:00
Аварія в центрі Луцька: позашляховик протаранив вантажівку Аварія в центрі Луцька: позашляховик протаранив вантажівку
22 грудень, 2016, 12:45
На Київщині пенсіонер збив дитину та втік з місця аварії. ВІДЕО На Київщині пенсіонер збив дитину та втік з місця аварії. ВІДЕО
Сьогодні, 12:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Для регіонів «червоної» зони продовжать дистанційне шкільне навчання
Сьогодні, 16:42
 0
Вбило струмом: на Волині під час риболовлі помер молодий чоловік
Сьогодні, 16:27
 0
У Нововолинську невідомі потрощили огорожу в парку та спалили батут. ВІДЕО
Сьогодні, 15:51
 0
У центрі Луцька не розминулись Volkswagen та Opel. ФОТО
Сьогодні, 15:34
 0
Врятували 20 кілограмів риби: небайдужі волинські рибалки повідомили про браконьєрів. ВІДЕО
Сьогодні, 15:20
 0
Медіа
відео
1/8