У центрі Луцька не розминулись Volkswagen та Opel. ФОТО
Сьогодні, 15:34
У центрі Луцька неподалік ресторану «Show Basilic» зіткнулися два легковики.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зазначають, що автопригода сталася сьогодні, 9 серпня, в обідню пору. Водій автомобіля Volkswagen не дотримавшись дистанції, в’їхав в Opel. Автівки отримали незначні пошкодження.
Причини ДТП наразі невідомі.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зазначають, що автопригода сталася сьогодні, 9 серпня, в обідню пору. Водій автомобіля Volkswagen не дотримавшись дистанції, в’їхав в Opel. Автівки отримали незначні пошкодження.
Причини ДТП наразі невідомі.
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