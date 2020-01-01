У Нововолинську невідомі потрощили огорожу в парку та спалили батут. ВІДЕО
Сьогодні, 15:51
В ніч з 8-го на 9-те серпня у Нововолинську невідомі потрощили майно містечка атракціонів у парку.
Про це повідомив директор парку Роман Красинський, пише Буг.
Вандали зламали огорожу атракціону «Веселі гірки» та в зоні відпочинку спалили батут. Від нього залишився лише каркас. Роман додав, що батут – не власність парку, його придбали спонсори.
"Подивіться, як люди люблять наше місто та хочуть в ньому змін. Дуже прикро, що мешканці роблять такі речі. Вночі огорожу атракціону завалили. Тепер його потрібно піднімати, лагодити. А в зоні відпочинку спалили батут. Який придбали для парку спонсори", – говорить він.
Роман Красинський звернувся до небайдужих з проханням допомогти полагодити батут.
"В кого є бажання та можливість, запрошую у вівторок до міського парку".
До слова, близько 14:30 9-го серпня зламану огорожу вже полагодили.
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Про це повідомив директор парку Роман Красинський, пише Буг.
Вандали зламали огорожу атракціону «Веселі гірки» та в зоні відпочинку спалили батут. Від нього залишився лише каркас. Роман додав, що батут – не власність парку, його придбали спонсори.
"Подивіться, як люди люблять наше місто та хочуть в ньому змін. Дуже прикро, що мешканці роблять такі речі. Вночі огорожу атракціону завалили. Тепер його потрібно піднімати, лагодити. А в зоні відпочинку спалили батут. Який придбали для парку спонсори", – говорить він.
Роман Красинський звернувся до небайдужих з проханням допомогти полагодити батут.
"В кого є бажання та можливість, запрошую у вівторок до міського парку".
До слова, близько 14:30 9-го серпня зламану огорожу вже полагодили.
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Коментарі 1
Якщо будете економити на камерах ,то безмозглі і далі буде руйнувати ,бо наказати вандалів можна тільки великим штрафом .
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