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У Нововолинську невідомі потрощили огорожу в парку та спалили батут. ВІДЕО

У Нововолинську невідомі потрощили огорожу в парку та спалили батут. ВІДЕО
В ніч з 8-го на 9-те серпня у Нововолинську невідомі потрощили майно містечка атракціонів у парку.

Про це повідомив директор парку Роман Красинський, пише Буг.

Вандали зламали огорожу атракціону «Веселі гірки» та в зоні відпочинку спалили батут. Від нього залишився лише каркас. Роман додав, що батут – не власність парку, його придбали спонсори.


"Подивіться, як люди люблять наше місто та хочуть в ньому змін. Дуже прикро, що мешканці роблять такі речі. Вночі огорожу атракціону завалили. Тепер його потрібно піднімати, лагодити. А в зоні відпочинку спалили батут. Який придбали для парку спонсори", – говорить він.

Роман Красинський звернувся до небайдужих з проханням допомогти полагодити батут.

"В кого є бажання та можливість, запрошую у вівторок до міського парку".

До слова, близько 14:30 9-го серпня зламану огорожу вже полагодили.

У Нововолинську невідомі потрощили огорожу в парку та спалили батут. ВІДЕО
У Нововолинську невідомі потрощили огорожу в парку та спалили батут. ВІДЕО
У Нововолинську невідомі потрощили огорожу в парку та спалили батут. ВІДЕО
У Нововолинську невідомі потрощили огорожу в парку та спалили батут. ВІДЕО
У Нововолинську невідомі потрощили огорожу в парку та спалили батут. ВІДЕО

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Теги: Нововолинськ, батут, парк, вандали, атракціони
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Якщо будете економити на камерах ,то безмозглі і далі буде руйнувати ,бо наказати вандалів можна тільки великим штрафом .
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