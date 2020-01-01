У Нововолинську невідомі потрощили огорожу в парку та спалили батут. ВІДЕО





Про це повідомив директор парку Роман Красинський, пише



Вандали зламали огорожу атракціону «Веселі гірки» та в зоні відпочинку спалили батут. Від нього залишився лише каркас. Роман додав, що батут – не власність парку, його придбали спонсори.





"Подивіться, як люди люблять наше місто та хочуть в ньому змін. Дуже прикро, що мешканці роблять такі речі. Вночі огорожу атракціону завалили. Тепер його потрібно піднімати, лагодити. А в зоні відпочинку спалили батут. Який придбали для парку спонсори", – говорить він.



Роман Красинський звернувся до небайдужих з проханням допомогти полагодити батут.



"В кого є бажання та можливість, запрошую у вівторок до міського парку".



До слова, близько 14:30 9-го серпня зламану огорожу вже полагодили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ніч з 8-го на 9-те серпня у Нововолинську невідомі потрощили майно містечка атракціонів у парку.Про це повідомив директор парку, пише Буг Вандали зламали огорожу атракціону «Веселі гірки» та в зоні відпочинку спалили батут. Від нього залишився лише каркас. Роман додав, що батут – не власність парку, його придбали спонсори."Подивіться, як люди люблять наше місто та хочуть в ньому змін. Дуже прикро, що мешканці роблять такі речі. Вночі огорожу атракціону завалили. Тепер його потрібно піднімати, лагодити. А в зоні відпочинку спалили батут. Який придбали для парку спонсори", – говорить він.Роман Красинський звернувся до небайдужих з проханням допомогти полагодити батут."В кого є бажання та можливість, запрошую у вівторок до міського парку".До слова, близько 14:30 9-го серпня зламану огорожу вже полагодили.

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