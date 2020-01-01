Вбило струмом: на Волині під час риболовлі помер молодий чоловік





Про це



Нещасний випадок стався 8 серпня близько 20 години.



Як зазначається, 25-річний хлопець, закидаючи вудку, зачепив провід лінії електропередач, у результаті чого отримав ураження електричним струмом, яке призвело до травм несумісних із життям. Хлопець помер на місці трагедії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ставку поблизу села Заболоття Ратнівського району молодого чоловіка вбило струмом.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Нещасний випадок стався 8 серпня близько 20 години.Як зазначається, 25-річний хлопець, закидаючи вудку, зачепив провід лінії електропередач, у результаті чого отримав ураження електричним струмом, яке призвело до травм несумісних із життям. Хлопець помер на місці трагедії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію