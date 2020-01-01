Вбило струмом: на Волині під час риболовлі помер молодий чоловік
Сьогодні, 16:27
На ставку поблизу села Заболоття Ратнівського району молодого чоловіка вбило струмом.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Нещасний випадок стався 8 серпня близько 20 години.
Як зазначається, 25-річний хлопець, закидаючи вудку, зачепив провід лінії електропередач, у результаті чого отримав ураження електричним струмом, яке призвело до травм несумісних із життям. Хлопець помер на місці трагедії.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Нещасний випадок стався 8 серпня близько 20 години.
Як зазначається, 25-річний хлопець, закидаючи вудку, зачепив провід лінії електропередач, у результаті чого отримав ураження електричним струмом, яке призвело до травм несумісних із життям. Хлопець помер на місці трагедії.
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