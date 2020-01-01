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Вбило струмом: на Волині під час риболовлі помер молодий чоловік

Вбило струмом: на Волині під час риболовлі помер молодий чоловік
На ставку поблизу села Заболоття Ратнівського району молодого чоловіка вбило струмом.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Нещасний випадок стався 8 серпня близько 20 години.

Як зазначається, 25-річний хлопець, закидаючи вудку, зачепив провід лінії електропередач, у результаті чого отримав ураження електричним струмом, яке призвело до травм несумісних із життям. Хлопець помер на місці трагедії.

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Теги: Заболоття, рибалка, струм, смерть
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