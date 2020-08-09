Для регіонів «червоної» зони продовжать дистанційне шкільне навчання





Про це під час одного зі своїх інтерв’ю розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пишуть



В цілому, як зауважив він, 1 вересня в Україні розпочнеться “нормальний навчальний рік”.



"У тих регіонах, де є “червоні” обмеження, звичайно, введуть такий самий карантин, який запроваджують за інших епідемій. Наприклад, коли епідемія грипу або якась інша інфекція, то закривають школи на два тижні, діти вчаться вдома дистанційно, а потім знову йдуть у школу", – пояснив очільник Кабміну.



Також Денис Шмигаль звернув увагу на те, що дотримання усіх визначених рекомендацій контролюватимуть голови ОДА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У новому навчальному році перші два тижні шкільного навчання у регіонах червоної зони буде дистанційним.Про це під час одного зі своїх інтерв’ю розповів прем’єр-міністр, пишуть Факти В цілому, як зауважив він, 1 вересня в Україні розпочнеться “нормальний навчальний рік”."У тих регіонах, де є “червоні” обмеження, звичайно, введуть такий самий карантин, який запроваджують за інших епідемій. Наприклад, коли епідемія грипу або якась інша інфекція, то закривають школи на два тижні, діти вчаться вдома дистанційно, а потім знову йдуть у школу", – пояснив очільник Кабміну.Також Денис Шмигаль звернув увагу на те, що дотримання усіх визначених рекомендацій контролюватимуть голови ОДА.

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