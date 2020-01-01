Ягідний бізнес: на Волині учасник АТО на батьківському паї вирощує лохину. ВІДЕО

Віктор Когуц два роки тому облаштував плантацію та посадив лохину. Нині збирає перший врожай, - розповів чоловік



Допомоги від держави, щоб розпочати справу, Віктор Когуц не брав. Утримує плантацію власним коштом.



Віктор Когуц – єдиний у селі Човниця Ківерцівського району займається вирощуванням лохини. Каже: цією культурою на Волині займаються не так масово, як малиною. Кущі лохини ростимуть і плодоноситимуть упродовж наступних 60 років.



Займається цією справою чоловік вже впродовж двох років. Нині, каже, завершує збирати ягоди середніх сортів, дозрівають і пізні.



"Три сорти брали, щоб максимально розтягнути сезон. Почати з липня і до осені ягоду збирати і доставляти людям", - каже фермер.



Вирощування лохини дороговартісне і трудоємне, розповів Віктор Когуц. Зі слів чоловіка, раніше на цьому батьківському паї був сінокіс. Щоб зволожувати ґрунт для лохини, проклав крапельний полив.



Доглядати за плантацією допомагають рідні. Син Ілля і донька Аліна кажуть, що збирати лохину не важко.







Ягоди збирають у спеціальні ємності. Замовлення приймають через інтернет. Віктор каже, щоб утримувати таку плантацію, вклав уже майже 270 тисяч гривень.





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