Ягідний бізнес: на Волині учасник АТО на батьківському паї вирощує лохину. ВІДЕО
Сьогодні, 17:17
На батьківському паї, у 60 соток, учасник АТО Віктор Когуц два роки тому облаштував плантацію та посадив лохину. Нині збирає перший врожай, - розповів чоловік Суспільному.
Допомоги від держави, щоб розпочати справу, Віктор Когуц не брав. Утримує плантацію власним коштом.
Віктор Когуц – єдиний у селі Човниця Ківерцівського району займається вирощуванням лохини. Каже: цією культурою на Волині займаються не так масово, як малиною. Кущі лохини ростимуть і плодоноситимуть упродовж наступних 60 років.
Займається цією справою чоловік вже впродовж двох років. Нині, каже, завершує збирати ягоди середніх сортів, дозрівають і пізні.
"Три сорти брали, щоб максимально розтягнути сезон. Почати з липня і до осені ягоду збирати і доставляти людям", - каже фермер.
Вирощування лохини дороговартісне і трудоємне, розповів Віктор Когуц. Зі слів чоловіка, раніше на цьому батьківському паї був сінокіс. Щоб зволожувати ґрунт для лохини, проклав крапельний полив.
Доглядати за плантацією допомагають рідні. Син Ілля і донька Аліна кажуть, що збирати лохину не важко.
Ягоди збирають у спеціальні ємності. Замовлення приймають через інтернет. Віктор каже, щоб утримувати таку плантацію, вклав уже майже 270 тисяч гривень.
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Допомоги від держави, щоб розпочати справу, Віктор Когуц не брав. Утримує плантацію власним коштом.
Віктор Когуц – єдиний у селі Човниця Ківерцівського району займається вирощуванням лохини. Каже: цією культурою на Волині займаються не так масово, як малиною. Кущі лохини ростимуть і плодоноситимуть упродовж наступних 60 років.
Займається цією справою чоловік вже впродовж двох років. Нині, каже, завершує збирати ягоди середніх сортів, дозрівають і пізні.
"Три сорти брали, щоб максимально розтягнути сезон. Почати з липня і до осені ягоду збирати і доставляти людям", - каже фермер.
Вирощування лохини дороговартісне і трудоємне, розповів Віктор Когуц. Зі слів чоловіка, раніше на цьому батьківському паї був сінокіс. Щоб зволожувати ґрунт для лохини, проклав крапельний полив.
Доглядати за плантацією допомагають рідні. Син Ілля і донька Аліна кажуть, що збирати лохину не важко.
Ягоди збирають у спеціальні ємності. Замовлення приймають через інтернет. Віктор каже, щоб утримувати таку плантацію, вклав уже майже 270 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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