10 серпня на Волині: гортаючи календар

Наталія Прач (на фото) та фотограф Сергій Назарук.



Вітаємо також іменинників сьогоднішнього дня – Антоніна, Єфим, Ірина, Павло, Юліан.



Бажаємо усім міцного здоров’я, наснаги й радості від життя.



10 серпня 1876 року у Канаді здійснили перший у світі міжнародний телефонний дзвінок.



У цей день 1907 року пішла з життя українська письменниця, поетеса Марко Вовчок.



До слова, 10 серпня у світі відзначають день путан.

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