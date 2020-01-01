10 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження журналістка Наталія Прач (на фото) та фотограф Сергій Назарук.
Вітаємо також іменинників сьогоднішнього дня – Антоніна, Єфим, Ірина, Павло, Юліан.
Бажаємо усім міцного здоров’я, наснаги й радості від життя.
10 серпня 1876 року у Канаді здійснили перший у світі міжнародний телефонний дзвінок.
У цей день 1907 року пішла з життя українська письменниця, поетеса Марко Вовчок.
До слова, 10 серпня у світі відзначають день путан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вітаємо також іменинників сьогоднішнього дня – Антоніна, Єфим, Ірина, Павло, Юліан.
Бажаємо усім міцного здоров’я, наснаги й радості від життя.
10 серпня 1876 року у Канаді здійснили перший у світі міжнародний телефонний дзвінок.
У цей день 1907 року пішла з життя українська письменниця, поетеса Марко Вовчок.
До слова, 10 серпня у світі відзначають день путан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку патрульні скрутили хлопця, який хуліганив разом із п'яним 13-річним братом. ВІДЕО
Сьогодні, 00:12
10 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку в аварію потрапила жінка з маленькою дитиною. ВІДЕО
09 серпень, 23:31
В Україні створять реєстр людей, які потребують трансплантації
09 серпень, 22:29
На Волині небайдужі прибрали місце поховання поляків. ФОТО
09 серпень, 21:41