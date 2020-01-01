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10 серпня на Волині: гортаючи календар

10 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження журналістка Наталія Прач (на фото) та фотограф Сергій Назарук.

Вітаємо також іменинників сьогоднішнього дня – Антоніна, Єфим, Ірина, Павло, Юліан.

Бажаємо усім міцного здоров’я, наснаги й радості від життя.

10 серпня 1876 року у Канаді здійснили перший у світі міжнародний телефонний дзвінок.

У цей день 1907 року пішла з життя українська письменниця, поетеса Марко Вовчок.

До слова, 10 серпня у світі відзначають день путан.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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