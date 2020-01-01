У Шацьку хочуть збудувати торговий комплекс
Сьогодні, 17:50
Будівництво здійснюватимуть на території урочища «Гряда».
Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва торгового комплексу на урочищі «Гряда» у селищі Шацьк затвердили наказом відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури Шацької РДА. Про це повідомляє «Волинь Online».
Замовником виступає громадянин Іван Кушніков, зареєстрований у Луцьку.
Цільове призначення земельної ділянки площею 0,3 гектара – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, функціональне призначення – для будівництва та обслуговування торгового комплексу, відповідно до детального плану рекреаційної території «Гряда» селища Шацьк.
Гранично допустима висота будівлі – до 12 метрів. В санітарно-захисну смугу озера Світязь, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду будівля не потрапляє. Під час будівництва потрібно дотримуватися охоронної зони інженерних комунікацій – напірного колектора по 5 метрів по обидва боки трубопроводу, проект узгодити з власниками інженерних мереж, що розташовані у зоні проведення робіт – КП «Будинкоуправління урочища Гряда».
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Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва торгового комплексу на урочищі «Гряда» у селищі Шацьк затвердили наказом відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури Шацької РДА. Про це повідомляє «Волинь Online».
Замовником виступає громадянин Іван Кушніков, зареєстрований у Луцьку.
Цільове призначення земельної ділянки площею 0,3 гектара – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, функціональне призначення – для будівництва та обслуговування торгового комплексу, відповідно до детального плану рекреаційної території «Гряда» селища Шацьк.
Гранично допустима висота будівлі – до 12 метрів. В санітарно-захисну смугу озера Світязь, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду будівля не потрапляє. Під час будівництва потрібно дотримуватися охоронної зони інженерних комунікацій – напірного колектора по 5 метрів по обидва боки трубопроводу, проект узгодити з власниками інженерних мереж, що розташовані у зоні проведення робіт – КП «Будинкоуправління урочища Гряда».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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