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У Шацьку хочуть збудувати торговий комплекс

У Шацьку хочуть збудувати торговий комплекс
Будівництво здійснюватимуть на території урочища «Гряда».

Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва торгового комплексу на урочищі «Гряда» у селищі Шацьк затвердили наказом відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури Шацької РДА. Про це повідомляє «Волинь Online».

Замовником виступає громадянин Іван Кушніков, зареєстрований у Луцьку.

Цільове призначення земельної ділянки площею 0,3 гектара – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, функціональне призначення – для будівництва та обслуговування торгового комплексу, відповідно до детального плану рекреаційної території «Гряда» селища Шацьк.

Гранично допустима висота будівлі – до 12 метрів. В санітарно-захисну смугу озера Світязь, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду будівля не потрапляє. Під час будівництва потрібно дотримуватися охоронної зони інженерних комунікацій – напірного колектора по 5 метрів по обидва боки трубопроводу, проект узгодити з власниками інженерних мереж, що розташовані у зоні проведення робіт – КП «Будинкоуправління урочища Гряда».

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Теги: Гряда, торговий комплекс, будівництво
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