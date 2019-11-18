Вибори у Білорусі: бюлетені виносять через вікна, а до Мінська стягують військові вантажівки, автозаки і водомети





Про це інформують



"На в’їздах до Мінська стоїть військова техніка і броньовані машини. Влада намагається заблокувати дорогу до столиці", – пише один з користувачів соцмереж та прикріплює фото.



Також у мережі публікують фото, на яких видно, як до столиці Білорусі з’їжджаються колони з військових вантажівок, автобусів з особовим складом, автозаків, водометів. На фото можна побачити і причепи з колючим дротом.





Мінські ЗМІ продовжують весь день отримувати знімки та відеозаписи від користувачів, які фіксують військові пости на в’їзді в столицю Білорусі.





А ці кадри зняті на в’їзд до Мінська з боку Борового.





З ранку неділі в соціальних мережах користувачі повідомляють, що месенджери працюють з перебоями, утруднений доступ до YouTube, деякі сайти не відкриваються, зокрема сайт незалежного спостереження Zubr.in.



Також з перебоями працюють популярні VPN-сервіси.



Вибори президента в Білорусі проходять 9 серпня. Чинний президент Олександр Лукашенко вшосте балотується на цю посаду.



Станом на 14.00 на виборах проголосувало понад 54% виборців. Це означає, що вибори визнані такими, що відбулися.



Водночас, в мережі



На кадрах помітно, як член комісії дільниці №17 спускається драбиною з вікна другого поверху, а в її руках – великий пакет з бюлетенями.



На другому поверсі був чоловік (ймовірно, теж член комісії), який спускав вниз ще один великий пакет, проте вже на мотузці.



Драбину завбачливо тримав поліцейський, а коли жінка злізла, у неї взяли пакет і почали щось шукати у паперах.



Очевидці, які зняли цю “евакуацію” бюлетенів з дільниці, припустили, що “за Тихановську проголосувало вже занадто багато людей”.



На їхню думку, через фальсифікації на користь чинного президента Лукашенка число бюлетенів не сходиться із кількістю виборців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У день виборів президента в Білорусі місцеві жителі повідомляють, що на в’їзді до Мінська стоїть військова техніка.Про це інформують Факти "На в’їздах до Мінська стоїть військова техніка і броньовані машини. Влада намагається заблокувати дорогу до столиці", – пише один з користувачів соцмереж та прикріплює фото.Також у мережі публікують фото, на яких видно, як до столиці Білорусі з’їжджаються колони з військових вантажівок, автобусів з особовим складом, автозаків, водометів. На фото можна побачити і причепи з колючим дротом.Мінські ЗМІ продовжують весь день отримувати знімки та відеозаписи від користувачів, які фіксують військові пости на в’їзді в столицю Білорусі.А ці кадри зняті на в’їзд до Мінська з боку Борового.З ранку неділі в соціальних мережах користувачі повідомляють, що месенджери працюють з перебоями, утруднений доступ до YouTube, деякі сайти не відкриваються, зокрема сайт незалежного спостереження Zubr.in.Також з перебоями працюють популярні VPN-сервіси.Вибори президента в Білорусі проходять 9 серпня. Чинний президентвшосте балотується на цю посаду.Станом на 14.00 на виборах проголосувало понад 54% виборців. Це означає, що вибори визнані такими, що відбулися.Водночас, в мережі з'явилось відео фальсифікації на виборах На кадрах помітно, як член комісії дільниці №17 спускається драбиною з вікна другого поверху, а в її руках – великий пакет з бюлетенями.На другому поверсі був чоловік (ймовірно, теж член комісії), який спускав вниз ще один великий пакет, проте вже на мотузці.Драбину завбачливо тримав поліцейський, а коли жінка злізла, у неї взяли пакет і почали щось шукати у паперах.Очевидці, які зняли цю “евакуацію” бюлетенів з дільниці, припустили, що “за Тихановську проголосувало вже занадто багато людей”.На їхню думку, через фальсифікації на користь чинного президента Лукашенка число бюлетенів не сходиться із кількістю виборців.

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