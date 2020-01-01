У Луцьку біля корпусу СНУ автомобіль зніс ворота. ФОТО
Сьогодні, 18:40
Біля корпусу факультету філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки автомобіль зніс паркан.
Про це в фейсбуці повідомив Богдан Ворон, пише Волинь24.
"Хтось дуже поспішав на вулиці Бурчака. Приберіть за собою", – йдеться в дописі.
На фото видно потрощені ворота біля корпусу та уламки автомобіля.
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Про це в фейсбуці повідомив Богдан Ворон, пише Волинь24.
"Хтось дуже поспішав на вулиці Бурчака. Приберіть за собою", – йдеться в дописі.
На фото видно потрощені ворота біля корпусу та уламки автомобіля.
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