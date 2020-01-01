У Луцьку біля корпусу СНУ автомобіль зніс ворота. ФОТО





Про це в фейсбуці повідомив Богдан Ворон, пише



"Хтось дуже поспішав на вулиці Бурчака. Приберіть за собою", – йдеться в дописі.



На фото видно потрощені ворота біля корпусу та уламки автомобіля.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля корпусу факультету філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки автомобіль зніс паркан.Про це в фейсбуці повідомив, пише Волинь24 "Хтось дуже поспішав на вулиці Бурчака. Приберіть за собою", – йдеться в дописі.На фото видно потрощені ворота біля корпусу та уламки автомобіля.

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