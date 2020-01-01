вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку біля корпусу СНУ автомобіль зніс ворота. ФОТО

У Луцьку біля корпусу СНУ автомобіль зніс ворота. ФОТО
Біля корпусу факультету філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки автомобіль зніс паркан.

Про це в фейсбуці повідомив Богдан Ворон, пише Волинь24.

"Хтось дуже поспішав на вулиці Бурчака. Приберіть за собою", – йдеться в дописі.

На фото видно потрощені ворота біля корпусу та уламки автомобіля.

У Луцьку біля корпусу СНУ автомобіль зніс ворота. ФОТО
У Луцьку біля корпусу СНУ автомобіль зніс ворота. ФОТО
У Луцьку біля корпусу СНУ автомобіль зніс ворота. ФОТО
У Луцьку біля корпусу СНУ автомобіль зніс ворота. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: СНУ, ворота, автомобіль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучан кличуть на тренінг з акторської майстерності
Сьогодні, 19:49
У Ковелі зіткнулись три автомобілі. ВІДЕО
Сьогодні, 19:26
У Луцьку біля корпусу СНУ автомобіль зніс ворота. ФОТО
Сьогодні, 18:40
Вибори у Білорусі: бюлетені виносять через вікна, а до Мінська стягують військові вантажівки, автозаки і водомети
Сьогодні, 18:28
У Шацьку хочуть збудувати торговий комплекс
Сьогодні, 17:50
Схожі новини
В СНУ імені Лесі Українки затвердили новий склад наглядової ради В СНУ імені Лесі Українки затвердили новий склад наглядової ради
08 серпень, 05:21
Де у СНУ імені Лесі Українки цьогоріч буде найбільше бюджетних місць Де у СНУ імені Лесі Українки цьогоріч буде найбільше бюджетних місць
05 серпень, 16:47
Вимагав повернути гроші за товар: у Луцьку чоловік потрощив авто працівниці магазину Вимагав повернути гроші за товар: у Луцьку чоловік потрощив авто працівниці магазину
01 серпень, 23:34
Розповіли, як у луцькому виші підготували медичний факультет для новоспечених студентів Розповіли, як у луцькому виші підготували медичний факультет для новоспечених студентів
31 липень, 13:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучан кличуть на тренінг з акторської майстерності
Сьогодні, 19:49
 0
У Ковелі зіткнулись три автомобілі. ВІДЕО
Сьогодні, 19:26
 0
У Луцьку біля корпусу СНУ автомобіль зніс ворота. ФОТО
Сьогодні, 18:40
 0
Вибори у Білорусі: бюлетені виносять через вікна, а до Мінська стягують військові вантажівки, автозаки і водомети
Сьогодні, 18:28
 0
У Шацьку хочуть збудувати торговий комплекс
Сьогодні, 17:50
 0
Медіа
відео
1/8