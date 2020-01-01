Водій – у реанімації: на Волині мотоцикліст протаранив підводу
Сьогодні, 21:21
Поблизу села Задиби Турійського району 9 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє ІА Волинські новини.
9 серпня, близько 1 години ночі, 25-річний хлопець, керуючи мотоциклом в напрямку села Задиби, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення із підводою, яка рухалася в тому ж напрямку.
Водій підводи, 33-річний місцевий житель села Задиби, не постраждав, а от водій мотоцикла отримав важкі травми та був госпіталізований в реанімаційне відділення лікарні.
У хлопця діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом шийного хребця.
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Про це повідомляє ІА Волинські новини.
9 серпня, близько 1 години ночі, 25-річний хлопець, керуючи мотоциклом в напрямку села Задиби, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення із підводою, яка рухалася в тому ж напрямку.
Водій підводи, 33-річний місцевий житель села Задиби, не постраждав, а от водій мотоцикла отримав важкі травми та був госпіталізований в реанімаційне відділення лікарні.
У хлопця діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом шийного хребця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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