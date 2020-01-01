Водій – у реанімації: на Волині мотоцикліст протаранив підводу





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9 серпня, близько 1 години ночі, 25-річний хлопець, керуючи мотоциклом в напрямку села Задиби, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення із підводою, яка рухалася в тому ж напрямку.



Водій підводи, 33-річний місцевий житель села Задиби, не постраждав, а от водій мотоцикла отримав важкі травми та був госпіталізований в реанімаційне відділення лікарні.



У хлопця діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом шийного хребця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Задиби Турійського району 9 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомляє ІА Волинські новини 9 серпня, близько 1 години ночі, 25-річний хлопець, керуючи мотоциклом в напрямку села Задиби, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення із підводою, яка рухалася в тому ж напрямку.Водій підводи, 33-річний місцевий житель села Задиби, не постраждав, а от водій мотоцикла отримав важкі травми та був госпіталізований в реанімаційне відділення лікарні.У хлопця діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом шийного хребця.

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