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Водій – у реанімації: на Волині мотоцикліст протаранив підводу

Водій – у реанімації: на Волині мотоцикліст протаранив підводу
Поблизу села Задиби Турійського району 9 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє ІА Волинські новини.

9 серпня, близько 1 години ночі, 25-річний хлопець, керуючи мотоциклом в напрямку села Задиби, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення із підводою, яка рухалася в тому ж напрямку.

Водій підводи, 33-річний місцевий житель села Задиби, не постраждав, а от водій мотоцикла отримав важкі травми та був госпіталізований в реанімаційне відділення лікарні.

У хлопця діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом шийного хребця.

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Теги: аварія, мотоцикліст, підвода, Задиби
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