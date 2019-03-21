Волинянин просто біля сервісного центру МВС купив у невідомого підроблений документ на автомобіль





Він надав виконавцю усю необхідну інформацію щодо своєї автівки і отримав сфабрикований документ, пише



Поліція відкрила кримінальне провадження та внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Під час засідання Ковельського міськрайонного суду обвинувачений визнав свою провину. Його вчинок кваліфікували як кримінальний проступок.



Суд оштрафував чоловіка на 8500 гривень, додатково стягнувши гроші за проведення експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанин поблизу територіального сервісного центру, що у Ковелі на вулиці Володимирській, заплатив невідомому 8100 гривень за підроблене свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу.Він надав виконавцю усю необхідну інформацію щодо своєї автівки і отримав сфабрикований документ, пише Ковель медіа Поліція відкрила кримінальне провадження та внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Під час засідання Ковельського міськрайонного суду обвинувачений визнав свою провину. Його вчинок кваліфікували як кримінальний проступок.Суд оштрафував чоловіка на 8500 гривень, додатково стягнувши гроші за проведення експертизи.

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