У Луцьку патрульні скрутили хлопця, який хуліганив разом із п'яним 13-річним братом. ВІДЕО





Фото та відео опублікували очевидці у соцмережі, пише



Як повідомила пресслужба патрульних у коментарі "Конкуренту", екіпаж екстреної медичної допомоги попросив патрульних допомогти та приїхати на виклик до неповнолітнього 12-13 років, який перебував у стані алкогольного сп'яніння і втікав від медиків.



Прибувши за адресою, патрульні виявили хлопця 2007 року з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Хлопець також повідомив, що він вживав пиво, разом з ним був старший брат 2002 року народження.



Він також був у стані алкогольного сп'яніння, курив цигарки на зупинці громадського транспорту, на зауваження патрульних не реагував, поводився зухвало. Також він не дав можливості працівникам медичної допомоги оглянути свого брата, оскільки у того існувала загроза здоров'ю, і медики вирішили доставити його до обласної лікарні для подальшого огляду. Згодом про ситуацію телефоном повідомили матір обох хлопців, дитину не госпіталізовували.





За цим фактом склали протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст.185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Винниченка в неділю, 9 серпня, патрульні поліцейські застосували силу до п'яного юнака.Фото та відео опублікували очевидці у соцмережі, пише ІА "Конкурент" Як повідомила пресслужба патрульних у коментарі "Конкуренту", екіпаж екстреної медичної допомоги попросив патрульних допомогти та приїхати на виклик до неповнолітнього 12-13 років, який перебував у стані алкогольного сп'яніння і втікав від медиків.Прибувши за адресою, патрульні виявили хлопця 2007 року з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Хлопець також повідомив, що він вживав пиво, разом з ним був старший брат 2002 року народження.Він також був у стані алкогольного сп'яніння, курив цигарки на зупинці громадського транспорту, на зауваження патрульних не реагував, поводився зухвало. Також він не дав можливості працівникам медичної допомоги оглянути свого брата, оскільки у того існувала загроза здоров'ю, і медики вирішили доставити його до обласної лікарні для подальшого огляду. Згодом про ситуацію телефоном повідомили матір обох хлопців, дитину не госпіталізовували.За цим фактом склали протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст.185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця).

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