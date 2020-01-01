У Луцьку чоловік зі спирту виготовляв коньяк





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише



Так, з жовтня 2019 року по березень 2020 обвинувачений придбав у невстановленої особи 800 літрів незаконно виготовленого етилового спирту.



Цей спирт лучанин зберігав вдома, де його й вивяили 4 березня під час обшуків.



Зокрема, під час обшуку виявлили також незаконно виготовлені алкогольні напої, різноманітні ємності з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, а також прозорою рідиною.



Відповідно до висновку експерта, прозора рідина є спиртом етиловим ректифікованим, який не відповідає вимогам чинного державного стандарту «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та непридатний для використання у виробництві горілок та лікеро-горілчаних виробів. Натомість рідина коричневого кольору є забарвленими водно-спиртовими сумішами, які не відповідають вимогам чинного державного стандарту «Коньяки України. Технічні умови».



Відзначимо, що обвинувачений та прокурор укладени угоду про визнання винуватості, тож суд призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі, змінивши на умовне терміном на 1,5 року.



Зображення ілюстративне

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