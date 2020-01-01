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Курс валют у Луцьку на 10 серпня

Курс валют у Луцьку на 10 серпня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.463, а продаж – 27.781.

Євро при купівлі становить – 32.129, продажу – 32.874.

Курс російського рубля: купівля – 0.332, продаж – 0.385.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.501, продаж – 7.501.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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