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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні за добу зафіксували 1008 випадків коронавірусу, з них на Волині – 45

В Україні за добу зафіксували 1008 випадків коронавірусу, з них на Волині – 45
В Україні станом на 10 серпня лабораторно підтвердили 81 957 випадків COVID-19, з них за добу – 1 008. З них на Волині – 45 нових випадків за добу.

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО.

За добу померли 25 осіб.

Кількість одужалих сягнула вже 44 359 осіб (за добу - 387).

Статистика COVID-19 у регіонах:

м. Київ — 9564 (+66)
Вінницька область — 2985 (+11)
Волинська область — 4327 (+45)
Дніпропетровська область — 1571 (+24)
Донецька область — 976 (+1)
Житомирська область — 2154 (+23)
Закарпатська область — 5809 (+44)
Запорізька область — 953 (+16)
Івано-Франківська область — 5797 (+121)
Кіровоградська область — 724 (+3)
Київська область — 4197 (+21)
Львівська область — 10981 (+130)
Луганська область — 155 (+2)
Миколаївська область — 716 (+11)
Одеська область — 4230 (+65)
Полтавська область — 497 (+3)
Рівненська область — 6923 (+83)
Сумська область — 699 (+31)
Тернопільська область — 3324 (+35)
Харківська область — 4901 (+117)
Херсонська область — 269 (+2)
Хмельницька область — 1368 (+22)
Чернівецька область — 6777 (+108)
Черкаська область — 1036 (+14)
Чернігівська область — 1024 (+10)

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Теги: коронавірус, Волинь, випадки, хвороба
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