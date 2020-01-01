В Україні за добу зафіксували 1008 випадків коронавірусу, з них на Волині – 45





Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО.



За добу померли 25 осіб.



Кількість одужалих сягнула вже 44 359 осіб (за добу - 387).



Статистика COVID-19 у регіонах:



м. Київ — 9564 (+66)

Вінницька область — 2985 (+11)

Волинська область — 4327 (+45)

Дніпропетровська область — 1571 (+24)

Донецька область — 976 (+1)

Житомирська область — 2154 (+23)

Закарпатська область — 5809 (+44)

Запорізька область — 953 (+16)

Івано-Франківська область — 5797 (+121)

Кіровоградська область — 724 (+3)

Київська область — 4197 (+21)

Львівська область — 10981 (+130)

Луганська область — 155 (+2)

Миколаївська область — 716 (+11)

Одеська область — 4230 (+65)

Полтавська область — 497 (+3)

Рівненська область — 6923 (+83)

Сумська область — 699 (+31)

Тернопільська область — 3324 (+35)

Харківська область — 4901 (+117)

Херсонська область — 269 (+2)

Хмельницька область — 1368 (+22)

Чернівецька область — 6777 (+108)

Черкаська область — 1036 (+14)

Чернігівська область — 1024 (+10)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 10 серпня лабораторно підтвердили 81 957 випадків COVID-19, з них за добу – 1 008. З них на Волині – 45 нових випадків за добу.Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО.За добу померли 25 осіб.Кількість одужалих сягнула вже 44 359 осіб (за добу - 387).Статистика COVID-19 у регіонах:м. Київ — 9564 (+66)Вінницька область — 2985 (+11)Волинська область — 4327 (+45)Дніпропетровська область — 1571 (+24)Донецька область — 976 (+1)Житомирська область — 2154 (+23)Закарпатська область — 5809 (+44)Запорізька область — 953 (+16)Івано-Франківська область — 5797 (+121)Кіровоградська область — 724 (+3)Київська область — 4197 (+21)Львівська область — 10981 (+130)Луганська область — 155 (+2)Миколаївська область — 716 (+11)Одеська область — 4230 (+65)Полтавська область — 497 (+3)Рівненська область — 6923 (+83)Сумська область — 699 (+31)Тернопільська область — 3324 (+35)Харківська область — 4901 (+117)Херсонська область — 269 (+2)Хмельницька область — 1368 (+22)Чернівецька область — 6777 (+108)Черкаська область — 1036 (+14)Чернігівська область — 1024 (+10)

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