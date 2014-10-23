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Положинський розповів, чи балотуватиметься у мери Луцька

Положинський розповів, чи балотуватиметься у мери Луцька
Музикант Олександр Положинський розповів про свої мерські амбіції.

Про це інформує Конкурент.

У розмові із Романом Скрипіним на "Бандерштаті" він заявив, що йти в мери Луцька не хоче, але й не заперечує такого "повороту".

"Я не хочу йти в мери Луцька – це однозначно. Але мене весь час штовхають у тому напрямку різні люди і навіть об'єднання. Зі мною ведуть розмови на цю тему, хтось мене включив в опитування, яке проводилося у Луцьку щодо можливих кандидатів і їхніх рейтингів. Я розумію, що для когось я видаюся прийнятною кандидатурою. Я не хочу йти, але не відкидаю такої можливості, якщо я здатен не тільки піти, але й матиму шанси на перемогу. Для мене важлива не так перемога в перегонах, а перемога в якості прийти на посаду і змінити щось на краще, аби люди сказали: "О, нарешті ми вибрали хлопця, в якому не розчарувалися". Я розумію, наскільки це складно в українських реаліях. Якщо мене переконають, то я все-таки піддамся. Я не відкидаю такої можливості, але буду робити все, аби такого не сталося", – наголосив Сашко Положинський.

Водночас він розуміє усі нюанси такої перспективи і зауважив:

"Якщо я зрозумію, що люди захочуть мене зробити міським головою Луцька, мовляв, на, Положинський, вигрібай, я на таке не підпишуся. Якщо я зрозумію, що люди захочуть зробити мене міським головою і готові зі мною разом робити місто кращим, я можу прийняти таку пропозицію".

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Теги: Положинський, вибори
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Коментарі 3
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Положик в мери ха ха ха
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Поешь,вот и пой.Уже есть один клоун........
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з нього буде кращий мер, ніж є співак? Славко з галіцайщини ні про що не говорить?
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