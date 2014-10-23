Положинський розповів, чи балотуватиметься у мери Луцька

Музикантрозповів про свої мерські амбіції.Про це інформує Конкурент.У розмові ізна "Бандерштаті" він заявив, що йти в мери Луцька не хоче, але й не заперечує такого "повороту"."Я не хочу йти в мери Луцька – це однозначно. Але мене весь час штовхають у тому напрямку різні люди і навіть об'єднання. Зі мною ведуть розмови на цю тему, хтось мене включив в опитування, яке проводилося у Луцьку щодо можливих кандидатів і їхніх рейтингів. Я розумію, що для когось я видаюся прийнятною кандидатурою. Я не хочу йти, але не відкидаю такої можливості, якщо я здатен не тільки піти, але й матиму шанси на перемогу. Для мене важлива не так перемога в перегонах, а перемога в якості прийти на посаду і змінити щось на краще, аби люди сказали: "О, нарешті ми вибрали хлопця, в якому не розчарувалися". Я розумію, наскільки це складно в українських реаліях. Якщо мене переконають, то я все-таки піддамся. Я не відкидаю такої можливості, але буду робити все, аби такого не сталося", – наголосив Сашко Положинський.Водночас він розуміє усі нюанси такої перспективи і зауважив:"Якщо я зрозумію, що люди захочуть мене зробити міським головою Луцька, мовляв, на, Положинський, вигрібай, я на таке не підпишуся. Якщо я зрозумію, що люди захочуть зробити мене міським головою і готові зі мною разом робити місто кращим, я можу прийняти таку пропозицію".