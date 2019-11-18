Вибори у Білорусі: країну охопили масові протести і силовики розганяють людей
Сьогодні, 09:36
Відразу після завершення голосування на президентських виборах у Білорусі тисячі людей вийшли на вулиці майже в усіх містах.
Проти мітингарів ОМОН застосував сльозогінний газ, світлошумові гранати та водомети, - пише ТСН.
За попередніми офіційними даними, Олександр Лукашенко переміг у першому турі виборів з результатом майже 80 відсотків – прихильники опозиції заявляють про тотальні фальсифікації.
Світлошумові гранати, сльозогінний газ та водомети – вулиці Мінська минулої ночі нагадували поле бою. Країну охопили наймасовіші за останні десятиліття протести. Люди почали збиратись почали одразу після закриття дільниць.
Силовики вимагали від людей розходитись, а потім почались застосовувати силу. Виникли сутички. Щонайменше півтори сотні затриманих і 50 поранених. Білоруські ЗМІ повідомляють про чотирьох людей у реанімації. Президенти Литви та Польщі засудили силовий розгін мітингу у Мінську.
За попередніми даними білоруської ЦВК, Олександр Лукашенко вшосте виграв президентські вибори і з результатом майже 80 відсотків. Кандидатку від опозиційних сил Світлану Тихановську, за попередньою інформацією, підтримали лише сім відсотків виборців. Тисячі білорусів з цими результатами незгодні, а тому погрожують не припиняти протести.
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Проти мітингарів ОМОН застосував сльозогінний газ, світлошумові гранати та водомети, - пише ТСН.
За попередніми офіційними даними, Олександр Лукашенко переміг у першому турі виборів з результатом майже 80 відсотків – прихильники опозиції заявляють про тотальні фальсифікації.
Світлошумові гранати, сльозогінний газ та водомети – вулиці Мінська минулої ночі нагадували поле бою. Країну охопили наймасовіші за останні десятиліття протести. Люди почали збиратись почали одразу після закриття дільниць.
Силовики вимагали від людей розходитись, а потім почались застосовувати силу. Виникли сутички. Щонайменше півтори сотні затриманих і 50 поранених. Білоруські ЗМІ повідомляють про чотирьох людей у реанімації. Президенти Литви та Польщі засудили силовий розгін мітингу у Мінську.
За попередніми даними білоруської ЦВК, Олександр Лукашенко вшосте виграв президентські вибори і з результатом майже 80 відсотків. Кандидатку від опозиційних сил Світлану Тихановську, за попередньою інформацією, підтримали лише сім відсотків виборців. Тисячі білорусів з цими результатами незгодні, а тому погрожують не припиняти протести.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
А білорус Януковіч ні.
А білорус Януковіч ні.
Бацьку, тікай с словами - Астанавітесь
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