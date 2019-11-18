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Вибори у Білорусі: країну охопили масові протести і силовики розганяють людей

Вибори у Білорусі: країну охопили масові протести і силовики розганяють людей
Відразу після завершення голосування на президентських виборах у Білорусі тисячі людей вийшли на вулиці майже в усіх містах.

Проти мітингарів ОМОН застосував сльозогінний газ, світлошумові гранати та водомети, - пише ТСН.

За попередніми офіційними даними, Олександр Лукашенко переміг у першому турі виборів з результатом майже 80 відсотків – прихильники опозиції заявляють про тотальні фальсифікації.

Світлошумові гранати, сльозогінний газ та водомети – вулиці Мінська минулої ночі нагадували поле бою. Країну охопили наймасовіші за останні десятиліття протести. Люди почали збиратись почали одразу після закриття дільниць. 

Силовики вимагали від людей розходитись, а потім почались застосовувати силу. Виникли сутички. Щонайменше півтори сотні затриманих і 50 поранених. Білоруські ЗМІ повідомляють про чотирьох людей у реанімації. Президенти Литви та Польщі засудили силовий розгін мітингу у Мінську.  

За попередніми даними білоруської ЦВК,  Олександр Лукашенко вшосте виграв президентські вибори і з результатом майже 80 відсотків. Кандидатку від опозиційних сил Світлану Тихановську, за попередньою інформацією, підтримали лише сім відсотків виборців. Тисячі білорусів з цими результатами незгодні, а тому погрожують не припиняти протести.

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Теги: протести, вибори, Білорусь
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Коментарі 3
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А білорус Януковіч ні.
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А білорус Януковіч ні.
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Бацьку, тікай с словами - Астанавітесь
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