17-річній дівчині з Луцька терміново потрібна допомога
Сьогодні, 09:56
17-річній дівчині Альбіні Ярмолюк з Луцька терміново потрібна допомога небайдужих людей у боротьбі з важкою недугою.
Як повідомила у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини тітка дівчини Оксана Палій, у її племінниці діагностували гострий мієлоїдний лейкоз. За лікування готові взятися закордонні лікарі, проте потрібні великі гроші. Якщо лікуватися у Мюнхені, то потрібно не менше 150 тисяч євро, якщо у Білорусії – 100 тисяч доларів.
Небайдужих людей просять допомогти юній лучанці подолати хворобу і втілити усі свої плани в життя.
Реквізити для допомоги: картка ПриватБанку 5168742715933960 Палій Оксана Вячеславівна (тітка дівчини).
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Як повідомила у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини тітка дівчини Оксана Палій, у її племінниці діагностували гострий мієлоїдний лейкоз. За лікування готові взятися закордонні лікарі, проте потрібні великі гроші. Якщо лікуватися у Мюнхені, то потрібно не менше 150 тисяч євро, якщо у Білорусії – 100 тисяч доларів.
Небайдужих людей просять допомогти юній лучанці подолати хворобу і втілити усі свої плани в життя.
Реквізити для допомоги: картка ПриватБанку 5168742715933960 Палій Оксана Вячеславівна (тітка дівчини).
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Коментарі 1
Збирає кошти тітка, а рідні батьки лишились в тіні.
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17-річній дівчині з Луцька терміново потрібна допомога
Сьогодні, 09:56