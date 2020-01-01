17-річній дівчині з Луцька терміново потрібна допомога

Альбіні Ярмолюк з Луцька терміново потрібна допомога небайдужих людей у боротьбі з важкою недугою.



Як повідомила у коментарі Інформаційному агентству Оксана Палій, у її племінниці діагностували гострий мієлоїдний лейкоз. За лікування готові взятися закордонні лікарі, проте потрібні великі гроші. Якщо лікуватися у Мюнхені, то потрібно не менше 150 тисяч євро, якщо у Білорусії – 100 тисяч доларів.



Небайдужих людей просять допомогти юній лучанці подолати хворобу і втілити усі свої плани в життя.



Реквізити для допомоги: картка ПриватБанку 5168742715933960 Палій Оксана Вячеславівна (тітка дівчини).





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