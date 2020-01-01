вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

17-річній дівчині з Луцька терміново потрібна допомога

17-річній дівчині з Луцька терміново потрібна допомога
17-річній дівчині Альбіні Ярмолюк з Луцька терміново потрібна допомога небайдужих людей у боротьбі з важкою недугою.

Як повідомила у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини тітка дівчини Оксана Палій, у її племінниці діагностували гострий мієлоїдний лейкоз. За лікування готові взятися закордонні лікарі, проте потрібні великі гроші. Якщо лікуватися у Мюнхені, то потрібно не менше 150 тисяч євро, якщо у Білорусії – 100 тисяч доларів.

Небайдужих людей просять допомогти юній лучанці подолати хворобу і втілити усі свої плани в життя.

Реквізити для допомоги: картка ПриватБанку 5168742715933960 Палій Оксана Вячеславівна (тітка дівчини).

17-річній дівчині з Луцька терміново потрібна допомога

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: допомога, лікування, Альбіна Ярмолюк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Збирає кошти тітка, а рідні батьки лишились в тіні.
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що кажуть батьки про луцьку приватну школу «Портал»? Досвід. Фішки. Історії*
Сьогодні, 10:15
Храм на Волині, де настоятель привітав Путіна з іменинами, перейшов до ПЦУ
Сьогодні, 10:13
17-річній дівчині з Луцька терміново потрібна допомога
Сьогодні, 09:56
Вибори у Білорусі: країну охопили масові протести і силовики розганяють людей
Сьогодні, 09:36
В Україні за добу зафіксували 1008 випадків коронавірусу, з них на Волині – 45
Сьогодні, 09:18
Схожі новини
Дівчині з Волині, якій ампутували ногу з пухлиною, уже зібрали на протез понад 160 тисяч гривень Дівчині з Волині, якій ампутували ногу з пухлиною, уже зібрали на протез понад 160 тисяч гривень
04 серпень, 16:02
У маленької дівчинки з Волині – рідкісна хвороба, яку виявляють у декількох людей на мільйон У маленької дівчинки з Волині – рідкісна хвороба, яку виявляють у декількох людей на мільйон
16 липень, 13:17
Колишньому військовому, який служив у волинській 51-ій бригаді, збирають гроші на лікування Колишньому військовому, який служив у волинській 51-ій бригаді, збирають гроші на лікування
29 травень, 17:50
Волонтерка з Волині просить допомогти з лікуванням рідного брата Волонтерка з Волині просить допомогти з лікуванням рідного брата
18 травень, 17:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тікали від патрульних, бо були п’яні: поблизу Луцька зупинили двох водіїв-порушників
Сьогодні, 10:58
 0
У Ковелі грабіжник напав на чоловіка та зірвав з його шиї золотий ланцюжок
Сьогодні, 10:35
 0
Що кажуть батьки про луцьку приватну школу «Портал»? Досвід. Фішки. Історії*
Сьогодні, 10:15
 0
Храм на Волині, де настоятель привітав Путіна з іменинами, перейшов до ПЦУ
Сьогодні, 10:13
 0
17-річній дівчині з Луцька терміново потрібна допомога
Сьогодні, 09:56
 0
Медіа
відео
1/8