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Храм на Волині, де настоятель привітав Путіна з іменинами, перейшов до ПЦУ

Храм на Волині, де настоятель привітав Путіна з іменинами, перейшов до ПЦУ
У селі Галинівка Володимир-Волинського району люди визначилися щодо переходу їхньої церкви до ПЦУ.

Сталося це після того, як місцевий священик Олексій Шаран, що правив службу десяток років, привітав у соцмережі з Днем ангела російського президента, йдеться в сюжеті ТСН.

Люди на це заявили - молитися разом із панотцем, який бажає здоров’я й терпіння окупанту та диктатору, не хочуть.

94 із присутніх проголосували "за" перехід церкви у ПЦУ, 6 - "проти".

"Поведінка священника дала поштовх цьому. Люди з нашого села давно хотіли перейти", - говорить в.о. сільського голови Ніна Ващук.

Натомість у Володимир-Волинській єпархії кажуть, що Олексія Шарана від церкви відсторонили.

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Теги: церква, ПЦУ, Шаран
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Коментарі 2
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Не може бути, щоб привезені рейдери голосували за місцевих!
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перехід під Стамбульський патріархат- це так патріотично, по-україньшьки!
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