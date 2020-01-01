Храм на Волині, де настоятель привітав Путіна з іменинами, перейшов до ПЦУ
Сьогодні, 10:13
У селі Галинівка Володимир-Волинського району люди визначилися щодо переходу їхньої церкви до ПЦУ.
Сталося це після того, як місцевий священик Олексій Шаран, що правив службу десяток років, привітав у соцмережі з Днем ангела російського президента, йдеться в сюжеті ТСН.
Люди на це заявили - молитися разом із панотцем, який бажає здоров’я й терпіння окупанту та диктатору, не хочуть.
94 із присутніх проголосували "за" перехід церкви у ПЦУ, 6 - "проти".
"Поведінка священника дала поштовх цьому. Люди з нашого села давно хотіли перейти", - говорить в.о. сільського голови Ніна Ващук.
Натомість у Володимир-Волинській єпархії кажуть, що Олексія Шарана від церкви відсторонили.
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Сталося це після того, як місцевий священик Олексій Шаран, що правив службу десяток років, привітав у соцмережі з Днем ангела російського президента, йдеться в сюжеті ТСН.
Люди на це заявили - молитися разом із панотцем, який бажає здоров’я й терпіння окупанту та диктатору, не хочуть.
94 із присутніх проголосували "за" перехід церкви у ПЦУ, 6 - "проти".
"Поведінка священника дала поштовх цьому. Люди з нашого села давно хотіли перейти", - говорить в.о. сільського голови Ніна Ващук.
Натомість у Володимир-Волинській єпархії кажуть, що Олексія Шарана від церкви відсторонили.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинського священника, який привітав Путіна з іменинами, внесли в базу «Миротворця»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Не може бути, щоб привезені рейдери голосували за місцевих!
перехід під Стамбульський патріархат- це так патріотично, по-україньшьки!
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