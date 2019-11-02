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У Ковелі грабіжник напав на чоловіка та зірвав з його шиї золотий ланцюжок

У Ковелі грабіжник напав на чоловіка та зірвав з його шиї золотий ланцюжок
Ковельські патрульні поліцейські розшукали злодія, який викрав золотий ланцюжок.

Так, у суботу вночі до поліції звернувся 26-річний ковельчанин та повідомив, що ввечері під час конфлікту візуально знайомий чоловік напав на нього, а в момент нанесення тілесних ушкоджень зірвав з шиї потерпілого золотий ланцюжок, - пише ГУНП у Волинській області.

Злодій заволодів прикрасою загальною вагою 22 гр.

Наряд патрульної поліції, отримавши детальний опис чоловіка, швидко виявив підозрюваного. Ним виявився 32-річний житель Ковеля.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального Кодексу України. Відповідно до санкції статті, підозрюваному «світить» штраф від 34 до 68 тисяч гривень або громадські роботи, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Слідчі дії тривають.


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Теги: грабіжник, Ковель, золото
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