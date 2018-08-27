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Тікали від патрульних, бо були п’яні: поблизу Луцька зупинили двох водіїв-порушників

Тікали від патрульних, бо були п’яні: поблизу Луцька зупинили двох водіїв-порушників
На Волині зловили двох водіїв, які їздили п'яними за кермом.

Так, у селі Струмівка патрульні поліцейські виявили Chery Amulet, який порушив правила дорожнього руху. Вимогу про зупинку водій проігнорував та пришвидшив рух. Під час переслідування автомобіль зупинили, а у 25-річного водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

Для того, щоб залучити свідків, патрульні зупиняли інший транспортний засіб, однак кермувальник автомобіля AUDI 80 також проігнорував законні вимоги поліцейських та почав тікати. Цього водія також затримали. І виявилося, що й цей 24-річний водій перебував із ознаками алкогольного сп’яніння.

Поліцейські також в автомобілі Chery Amulet виявили речовину рослинного походження зеленого кольору та порошкоподібну речовину білого кольору, зовні схожі на наркотичні речовини.

На водіїв склали всі необхідні адмінматеріали, а на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила речовину для проведення експертних досліджень.

Тікали від патрульних, бо були п’яні: поблизу Луцька зупинили двох водіїв-порушників
Тікали від патрульних, бо були п’яні: поблизу Луцька зупинили двох водіїв-порушників
Тікали від патрульних, бо були п’яні: поблизу Луцька зупинили двох водіїв-порушників

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Теги: водії, порушники
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