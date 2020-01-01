Дві смерті у Луцьку і 45 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 10 серпня

За останню добу на Волині зареєстрували 45 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 16, Луцький район – 1, Ківерцівський район – 9, Ковельський район – 8, Володимир – Волинський район – 6, м.Нововолинськ – 3, Іваничівський район – 1, Горохівський район –1 .Два випадки хвороби завершилися летально (м.Луцьк), - інформують у волинській ОДА.Загалом, станом на 10 серпня в області зареєстрували 4327 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3163 особи. 93 випадки хвороби завершилися летально.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 1072 випадки, в т.ч. 22 летальних;• Луцький район – 431 випадок, в т.ч. 4 летальних;• Ковельський район – 411 випадків, в тому числі 11 летальних;• Ківерцівський район – 469 випадків, в т.ч. 11 летальних;• Камінь-Каширський район – 252 випадки, в т.ч. 9 летальних;• Ратнівський район – 192 випадки, в т.ч. 6 летальних;• Володимир-Волинський район – 278 випадків, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 265 випадків, в т.ч. 9 летальних;• Іваничівський район – 82 випадки;• Горохівський район – 191 випадок, в тому числі 2 летальних;• Маневицький район – 184 випадки, в тому числі 5 летальних;• Любешівський район – 150 випадків, в тому числі 5 летальних;• Старовижівський район – 86 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Любомльський район – 62 випадки;• Рожищенський район – 55 випадків, в тому числі 2 летальних;• Турійський район – 54 випадки, в тому числі 1 летальний;• Локачинський район – 51 випадок;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 47 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 24 546 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 302 особи.