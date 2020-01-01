Дві смерті у Луцьку і 45 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 10 серпня
Сьогодні, 11:19
За останню добу на Волині зареєстрували 45 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 16, Луцький район – 1, Ківерцівський район – 9, Ковельський район – 8, Володимир – Волинський район – 6, м.Нововолинськ – 3, Іваничівський район – 1, Горохівський район –1 .
Два випадки хвороби завершилися летально (м.Луцьк), - інформують у волинській ОДА.
Загалом, станом на 10 серпня в області зареєстрували 4327 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3163 особи. 93 випадки хвороби завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1072 випадки, в т.ч. 22 летальних;
• Луцький район – 431 випадок, в т.ч. 4 летальних;
• Ковельський район – 411 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 469 випадків, в т.ч. 11 летальних;
• Камінь-Каширський район – 252 випадки, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 192 випадки, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 278 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 265 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Іваничівський район – 82 випадки;
• Горохівський район – 191 випадок, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 184 випадки, в тому числі 5 летальних;
• Любешівський район – 150 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 86 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любомльський район – 62 випадки;
• Рожищенський район – 55 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 54 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 51 випадок;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 47 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 24 546 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 302 особи.
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Два випадки хвороби завершилися летально (м.Луцьк), - інформують у волинській ОДА.
Загалом, станом на 10 серпня в області зареєстрували 4327 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3163 особи. 93 випадки хвороби завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1072 випадки, в т.ч. 22 летальних;
• Луцький район – 431 випадок, в т.ч. 4 летальних;
• Ковельський район – 411 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 469 випадків, в т.ч. 11 летальних;
• Камінь-Каширський район – 252 випадки, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 192 випадки, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 278 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 265 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Іваничівський район – 82 випадки;
• Горохівський район – 191 випадок, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 184 випадки, в тому числі 5 летальних;
• Любешівський район – 150 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 86 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любомльський район – 62 випадки;
• Рожищенський район – 55 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 54 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 51 випадок;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 47 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 24 546 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 302 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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