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На Волині чоловік викрав в односельчанина мотоцикл

На Волині чоловік викрав в односельчанина мотоцикл
Горохівські правоохоронці затримали злодія мотоцикла.

До Горохівського відділу поліції у п’ятницю, 7 серпня, звернувся 30-річний житель району та повідомив, що напередодні із подвір’я за місцем проживання викрадено його мотоцикл Delta, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Співробітники кримінальної поліції цього ж дня встановили причетність до скоєння злочину 35-річного односельця потерпілого. Сума завданих збитків становить 9 тисяч гривень.

Викрадений мотоцикл поліцейські вилучили та повернули власнику. Слідчі оголосили зловмиснику про підозру у скоєному злочині.

Триває слідство за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штрафо від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.


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Теги: Горохів, крадіжка, мотоцикл
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