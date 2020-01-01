При в’їзді в Любомль зіткнулись декілька автівок: травмувалося четверо людей
Сьогодні, 12:04
На автодорозі неподалік Любомля трапилась аварія
Автопригода сталась 9 серпня, - пише ГУНП у Волинській області.
Зазначається, що 32-річний житель Львівської області, керуючи автомобілем Volkswagen, зіткнувся із автомобілем Renault, за кермом якого перебував 28-річний житель Ковельського району. Механічні ушкодження також отримали ще два автомобілі: Sеат та Audi Q5, які рухалися у попутному напрямку.
Внаслідок ДТП травмувалося четверо людей, двоє із них – у лікарні.
Фото – ілюстративне.
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Автопригода сталась 9 серпня, - пише ГУНП у Волинській області.
Зазначається, що 32-річний житель Львівської області, керуючи автомобілем Volkswagen, зіткнувся із автомобілем Renault, за кермом якого перебував 28-річний житель Ковельського району. Механічні ушкодження також отримали ще два автомобілі: Sеат та Audi Q5, які рухалися у попутному напрямку.
Внаслідок ДТП травмувалося четверо людей, двоє із них – у лікарні.
Фото – ілюстративне.
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