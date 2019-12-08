У Луцьку сталася смертельна аварія: легковик зіткнувся з вантажівкою





Смертельна аварія сталася у суботу, 8 серпня, пише сектор комунікації поліції Волині.



За кермом Renault перебував 57-річний лучанин. Попередньо, водій не надав переваги у русі та зіткнувся з вантажівкою DАF, під керуванням 68-річного жителя райцентру Ківерці.



Внаслідок автопригоди постраждав водій легковика. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.





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