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У Луцьку сталася смертельна аварія: легковик зіткнувся з вантажівкою

У Луцьку сталася смертельна аварія: легковик зіткнувся з вантажівкою
На перехресті вулиць Яровиця-Набережна у Луцьку легковик Renault Clio зіткнувся із вантажівкою DАF. Водій легковика загинув.

Смертельна аварія сталася у суботу, 8 серпня, пише сектор комунікації поліції Волині.

За кермом Renault перебував 57-річний лучанин. Попередньо, водій не надав переваги у русі та зіткнувся з вантажівкою DАF, під керуванням 68-річного жителя райцентру Ківерці.

Внаслідок автопригоди постраждав водій легковика. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.


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Теги: Луцьк, смертельна аварія
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