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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У МОЗ повідомили, хто відповідатиме за виявлення випадків коронавірусу серед школярів

У МОЗ повідомили, хто відповідатиме за виявлення випадків коронавірусу серед школярів
Керівництво школи несе відповідальність за дотримання протиепідемічних заходів щодо недопущення розповсюдження COVID-19 серед учнів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу повідомив, що МОЗ та Міністерство освіти і науки України визначили чіткі правила щодо боротьби з поширенням COVID-19 у школах, пише "Суспільне".

Він наголосив, що за протокол дій в освітньому закладі, якщо виявлено двоє і більше людей з підозрою на COVID-19, відповідає керівництво школи.

"Відповідальність покладена на керівництво школи та власників, щодо дотримання санітарних норм, які розроблені та розробляються Міністерством охорони здоров'я. За виконання цих норм стоїть безпека учнів, які навчаються. Тому їх треба дотримуватись, і тому відповідальність покладена саме на керівництво", — наголосив Степанов.

Він також додав, що керівництво школи відповідатиме за дотримання температурного скринінгу та процедуру звернення до лікарень у разі виявлення ознак респіраторної хвороби в учнів школи.

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Теги: коронавірус, навчання в школі, МОЗ
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