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Офісний центр VS багатоповерхівка: де купувати комерцію*

Офісний центр VS багатоповерхівка: де купувати комерцію*
Якщо ваш бізнес працює дистанційно і не потребує прямих контактів з клієнтами, питання вибору місця для офісу тоді обмежується загальними вимогами: локація, комфорт, ремонт приміщення і т.д.

Якщо ж бізнес напряму залежить від кількості клієнтів і їхніх візитів до вас - список критеріїв, на які потрібно звернути увагу, зростає, - йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор".

Більше переваг у такому випадку можуть запропонувати комерційні приміщення на перших поверхах житлових комплексів. Серед таких, в першу чергу:

- збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;

- зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);

- комунальні проблеми швидко вирішуються (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);

- доглянута територія поруч;

додаткова цілодобова "охорона" у вигляді сусідів-мешканців.

Зверніть увагу!!! У Ковелі продають комерційні приміщення під магазини й офіси на першому поверсі ЖК «Парковий квартал».

Ціна за умови повної оплати – 15 000 грн/м2. Можливі варіанти відтермінування та мінімальний перший внесок – 10%.
Офісний центр VS багатоповерхівка: де купувати комерцію*
Офісний центр VS багатоповерхівка: де купувати комерцію*

Ідея облаштувати перший поверх нового будинку у ЖК «Парковий квартал» під магазини, кафе та інші необхідні для комфортного життя заклади з’явилася у забудовника для зручності мешканців. Адже коли є можливість купити продукти, зробити манікюр чи записатися у спортзал просто в своєму будинку – це велика економія часу.

Проте така задумка є великим плюсом і для бізнесу, який отримав можливість відкрити торгове місце чи офіс близько до великої кількості потенційних клєнтів. У перших двох будинках ЖК «Парковий квартал» – по 64 квартири, у третьому буде ще 60. Тож загалом тут буде проживати близько 200 сімей, тобто – не менше пів тисячі людей.

До речі, уже досліджували інфраструктуру навколо «Паркового кварталу» і з’ясували, що поруч немає великого спортзалу, хімчистки, відділення «Нової пошти». Тож представникам саме цих напрямів бізнесу радять звернути увагу на пропозицію в першу чергу.

ЯКІ Є КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ У "ПАРКОВОМУ КВАРТАЛІ"?

Є декілька варіантів комерційних приміщень: площею 112 м2 та 123 м2. Є також варіант розділити на менші комерційні приміщення.

У них є можливість вільного планування і поділу на окремі кімнати. Площу можна розділити за власним смаком і потребами – так, щоб оптимально і з користю використати кожен квадрат.
Офісний центр VS багатоповерхівка: де купувати комерцію*
Офісний центр VS багатоповерхівка: де купувати комерцію*
Офісний центр VS багатоповерхівка: де купувати комерцію*

А на цьому відео зможете побачити, яким буде «Парковий квартал» після завершення будівництва:


Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів:

096 030 20 10

м. Ковель, вул. Глібова, 8 б

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, Ковель, комерційні приміщення
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