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Волинський військовослужбовець незаконно торгував боєприпасами

Волинський військовослужбовець незаконно торгував боєприпасами
За процесуального керівництва військової прокуратури Луцького гарнізону повідомили про підозру військовослужбовцю однієї з військових частин Волині за фактом збуту боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

За даними слідства, підозрюваний збув 2 тисячі набоїв до стрілецької зброї, повідомляє прес-служба військової прокуратури
Західного регіону України.

Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Вирішують питання щодо обрання військовослужбовцю запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють Головним управлінням Нацполіції у Волинській області, оперативний супровід – відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ у Волинській області.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, військовий, збут боєприпасів
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