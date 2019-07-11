Волинський військовослужбовець незаконно торгував боєприпасами
Сьогодні, 13:18
За процесуального керівництва військової прокуратури Луцького гарнізону повідомили про підозру військовослужбовцю однієї з військових частин Волині за фактом збуту боєприпасів без передбаченого законом дозволу.
За даними слідства, підозрюваний збув 2 тисячі набоїв до стрілецької зброї, повідомляє прес-служба військової прокуратури
Західного регіону України.
Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Вирішують питання щодо обрання військовослужбовцю запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють Головним управлінням Нацполіції у Волинській області, оперативний супровід – відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ у Волинській області.
Головне фото - ілюстративне.
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За даними слідства, підозрюваний збув 2 тисячі набоїв до стрілецької зброї, повідомляє прес-служба військової прокуратури
Західного регіону України.
Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Вирішують питання щодо обрання військовослужбовцю запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють Головним управлінням Нацполіції у Волинській області, оперативний супровід – відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ у Волинській області.
Головне фото - ілюстративне.
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