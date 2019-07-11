Волинський військовослужбовець незаконно торгував боєприпасами





За даними слідства, підозрюваний збув 2 тисячі набоїв до стрілецької зброї,

Західного регіону України.



Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Вирішують питання щодо обрання військовослужбовцю запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють Головним управлінням Нацполіції у Волинській області, оперативний супровід – відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ у Волинській області.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За процесуального керівництва військової прокуратури Луцького гарнізону повідомили про підозру військовослужбовцю однієї з військових частин Волині за фактом збуту боєприпасів без передбаченого законом дозволу.За даними слідства, підозрюваний збув 2 тисячі набоїв до стрілецької зброї, повідомляє прес-служба військової прокуратуриЗахідного регіону України.Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Вирішують питання щодо обрання військовослужбовцю запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють Головним управлінням Нацполіції у Волинській області, оперативний супровід – відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ у Волинській області.

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