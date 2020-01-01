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В селі на Волині через замикання електромережі горів житловий будинок

В селі на Волині через замикання електромережі горів житловий будинок
В селі Радовичі Турійського району горів дерев'яний житловий будинок.

Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло 9 серпня о 21:50, - інформує управління ДСНС у Волинській області.

За викликом прибули працівники місцевої пожежної охорони сіл Радовичі та Клюськ, а також рятувальники 17-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області.

Зазначається, що через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 22:21, а ліквідували о 22:38. Травмованих та загиблих немає.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: пожежа, будинок
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