В селі на Волині через замикання електромережі горів житловий будинок





Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло 9 серпня о 21:50, - інформує управління ДСНС у Волинській області.



За викликом прибули працівники місцевої пожежної охорони сіл Радовичі та Клюськ, а також рятувальники 17-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області.



Зазначається, що через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 22:21, а ліквідували о 22:38. Травмованих та загиблих немає.



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.



Головне фото – ілюстративне.

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