В селі на Волині через замикання електромережі горів житловий будинок
Сьогодні, 20:17
В селі Радовичі Турійського району горів дерев'яний житловий будинок.
Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло 9 серпня о 21:50, - інформує управління ДСНС у Волинській області.
За викликом прибули працівники місцевої пожежної охорони сіл Радовичі та Клюськ, а також рятувальники 17-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області.
Зазначається, що через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 22:21, а ліквідували о 22:38. Травмованих та загиблих немає.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Головне фото – ілюстративне.
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Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло 9 серпня о 21:50, - інформує управління ДСНС у Волинській області.
За викликом прибули працівники місцевої пожежної охорони сіл Радовичі та Клюськ, а також рятувальники 17-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області.
Зазначається, що через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 22:21, а ліквідували о 22:38. Травмованих та загиблих немає.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Головне фото – ілюстративне.
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