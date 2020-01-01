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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Яка ситуація із захворюваністю на коронавірус у Любешівському районі

Яка ситуація із захворюваністю на коронавірус у Любешівському районі
Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.

Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у жителя села Залізниця та жительки села Велика Глуша, - йдеться на сайті Любешівської РДА.

Загалом станом на 10 серпня у районі зареєстрували 150 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 98 осіб. 5 випадків завершилися летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

Любешів – 60 (46 одужали), в тому числі 1 летальний;

Ветли – 11 (11 одужали);

Зарудчі – 12 (8 одужали);

Судче – 9 (1 одужала), в тому числі 1 летальний;

Люб’язь – 8 (8 одужали);

В’язівне – 7 (5 одужали);

Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;

Проходи – 4 (4 одужали);

Деревок – 4 (4 одужали);

Гірки – 4;

Великий Курінь – 3 (1 одужав);

Цир – 2, в тому числі 1 летальний;

Любешівська Воля – 2 (2 одужали);

Нові Березичі – 2 (2 одужали);

Щитинь – 2;

Березичі – 2;

Дольськ – 2 (1 одужав);

Залізниця - 1 (одужала);

Седлище – 1 (одужав);

Мукошин – 1;

Пожіг – 1;

Міжгайці – 2;

Лобна – 1, в тому числі 1 летальний;

Невір – 1;

Березна Воля – 1;

Заріка - 1.

Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 45 нових випадків захворювання на COVID-19.

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Теги: коронавірус, Любешівщина, випадки, хвороба
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