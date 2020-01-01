Яка ситуація із захворюваністю на коронавірус у Любешівському районі





Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у жителя села Залізниця та жительки села Велика Глуша, - йдеться на сайті Любешівської РДА.



Загалом станом на 10 серпня у районі зареєстрували 150 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 98 осіб. 5 випадків завершилися летально.



За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:



Любешів – 60 (46 одужали), в тому числі 1 летальний;



Ветли – 11 (11 одужали);



Зарудчі – 12 (8 одужали);



Судче – 9 (1 одужала), в тому числі 1 летальний;



Люб’язь – 8 (8 одужали);



В’язівне – 7 (5 одужали);



Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;



Проходи – 4 (4 одужали);



Деревок – 4 (4 одужали);



Гірки – 4;



Великий Курінь – 3 (1 одужав);



Цир – 2, в тому числі 1 летальний;



Любешівська Воля – 2 (2 одужали);



Нові Березичі – 2 (2 одужали);



Щитинь – 2;



Березичі – 2;



Дольськ – 2 (1 одужав);



Залізниця - 1 (одужала);



Седлище – 1 (одужав);



Мукошин – 1;



Пожіг – 1;



Міжгайці – 2;



Лобна – 1, в тому числі 1 летальний;



Невір – 1;



Березна Воля – 1;



Заріка - 1.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у жителя села Залізниця та жительки села Велика Глуша, - йдеться на сайті Любешівської РДА.Загалом станом на 10 серпня у районі зареєстрували 150 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 98 осіб. 5 випадків завершилися летально.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:Любешів – 60 (46 одужали), в тому числі 1 летальний;Ветли – 11 (11 одужали);Зарудчі – 12 (8 одужали);Судче – 9 (1 одужала), в тому числі 1 летальний;Люб’язь – 8 (8 одужали);В’язівне – 7 (5 одужали);Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;Проходи – 4 (4 одужали);Деревок – 4 (4 одужали);Гірки – 4;Великий Курінь – 3 (1 одужав);Цир – 2, в тому числі 1 летальний;Любешівська Воля – 2 (2 одужали);Нові Березичі – 2 (2 одужали);Щитинь – 2;Березичі – 2;Дольськ – 2 (1 одужав);Залізниця - 1 (одужала);Седлище – 1 (одужав);Мукошин – 1;Пожіг – 1;Міжгайці – 2;Лобна – 1, в тому числі 1 летальний;Невір – 1;Березна Воля – 1;Заріка - 1.Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 45 нових випадків захворювання на COVID-19.



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