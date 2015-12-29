вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українські прикордонники затримали алжирця, який посеред ночі пробирився до Польщі

Українські прикордонники затримали алжирця, який посеред ночі пробирився до Польщі
Двох іноземців затримали прикордонники біля кордону з Польщею.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонної служби України.

Так, у минулі вихідні прикордонники відділу «Нісмичі» Львівського загону помітили біля кордону таксі. На запитання прикордонників про мету перебування біля кордону, водій розповів, що щойно підвіз іноземця. Невдовзі прикордонники виявили та затримали чоловіка. Він повідомив прикордонникам, що є громадянином Алжиру.

А сьогодні вночі прикордонники відділу «Смільниця» цього ж загону затримали ще одного алжирця. Чоловік у темряві пробирався до Польщі поза пунктами пропуску. Як з’ясувалося, кілька років тому в Україну він приїхав навчатися в одному з українських вишів.

Іноземців доставили до прикордонних підрозділів для проведення перевірочних заходів та прийняття правових рішень щодо притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Водія таксі за перевезення особи у прикордонній смузі без документів притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 202 КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: іноземці, прикордонники, алжирці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Попала в сім’ю, де було шестеро дітей»: німець розшукав наймичку з Волині через пів століття
Сьогодні, 13:58
Українські прикордонники затримали алжирця, який посеред ночі пробирився до Польщі
Сьогодні, 13:50
Яка ситуація із захворюваністю на коронавірус у Любешівському районі
Сьогодні, 13:42
Волинський військовослужбовець незаконно торгував боєприпасами
Сьогодні, 13:18
На Волині у неділю, 9 серпня, горіли дві автівки
Сьогодні, 13:17
Схожі новини
У Луцькому прикордонному загоні обмежували особисту свободу іноземців, - прокуратура У Луцькому прикордонному загоні обмежували особисту свободу іноземців, - прокуратура
29 грудень, 2015, 18:30
Пропонують купити горіхи чи пір'я: банда шахраїв обкрадає будинки волинян Пропонують купити горіхи чи пір'я: банда шахраїв обкрадає будинки волинян
06 серпень, 18:32
Прикордонники разом із рибпатрулем затримали на Волині трьох браконьєрів. ФОТО Прикордонники разом із рибпатрулем затримали на Волині трьох браконьєрів. ФОТО
05 серпень, 13:00
На «Ягодині» чоловік пропонував хабар прикордоннику, аби не проходити самоізоляцію На «Ягодині» чоловік пропонував хабар прикордоннику, аби не проходити самоізоляцію
04 серпень, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Попала в сім’ю, де було шестеро дітей»: німець розшукав наймичку з Волині через пів століття
Сьогодні, 13:58
 0
Українські прикордонники затримали алжирця, який посеред ночі пробирився до Польщі
Сьогодні, 13:50
 0
Яка ситуація із захворюваністю на коронавірус у Любешівському районі
Сьогодні, 13:42
 0
Волинський військовослужбовець незаконно торгував боєприпасами
Сьогодні, 13:18
 0
На Волині у неділю, 9 серпня, горіли дві автівки
Сьогодні, 13:17
 0
Медіа
відео
1/8