Українські прикордонники затримали алжирця, який посеред ночі пробирився до Польщі





Про це



Так, у минулі вихідні прикордонники відділу «Нісмичі» Львівського загону помітили біля кордону таксі. На запитання прикордонників про мету перебування біля кордону, водій розповів, що щойно підвіз іноземця. Невдовзі прикордонники виявили та затримали чоловіка. Він повідомив прикордонникам, що є громадянином Алжиру.



А сьогодні вночі прикордонники відділу «Смільниця» цього ж загону затримали ще одного алжирця. Чоловік у темряві пробирався до Польщі поза пунктами пропуску. Як з’ясувалося, кілька років тому в Україну він приїхав навчатися в одному з українських вишів.



Іноземців доставили до прикордонних підрозділів для проведення перевірочних заходів та прийняття правових рішень щодо притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».



Водія таксі за перевезення особи у прикордонній смузі без документів притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 202 КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двох іноземців затримали прикордонники біля кордону з Польщею.Про це повідомляє пресслужба Держприкордонної служби України.Так, у минулі вихідні прикордонники відділу «Нісмичі» Львівського загону помітили біля кордону таксі. На запитання прикордонників про мету перебування біля кордону, водій розповів, що щойно підвіз іноземця. Невдовзі прикордонники виявили та затримали чоловіка. Він повідомив прикордонникам, що є громадянином Алжиру.А сьогодні вночі прикордонники відділу «Смільниця» цього ж загону затримали ще одного алжирця. Чоловік у темряві пробирався до Польщі поза пунктами пропуску. Як з’ясувалося, кілька років тому в Україну він приїхав навчатися в одному з українських вишів.Іноземців доставили до прикордонних підрозділів для проведення перевірочних заходів та прийняття правових рішень щодо притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».Водія таксі за перевезення особи у прикордонній смузі без документів притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 202 КУпАП.

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