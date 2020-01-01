Де у Луцьку та на Волині не буде світла 11 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».
Володимир-Волинський район
1. КТПП-247 09:00 - 17:00
Оваднівський професійний ліцей с. Овадно, вул.: Зелена - частково
2. КТП-79 Л-2 09:00 - 17:00 Кіоск ФОП Поліщук, гаражний кооператив «Привокзальний» м. Володимир-Волинський, вул.: Митіна, Кобзарська,
с. Острівок, вул.: Шкільна - частково
3. КТП-274 Л-3 09:00 - 17:00 Сіносховище ФОП Ольшевський с. Бегета, вул: Польова
4. ПЛ-10, Л-70-02 09:00 - 17:00 с. Стенжаричі – частково, с. Микитичі, с. Новини, с. Ішів, с. Кладнів,
с. Коритниця – частково
Горохівський район
1 ПЛ-04кВ КТП-83 с Довгів
9.00-17.00 "с. Довге:
вул. Берегова,
вул. Прибережна"
2 КТП-182 с Скірче 9.00-17.00 СГПП "Дружба" Контора
СГПП "Дружба" Будинок
СГПП "Дружба" Гуртожиток
СГПП "Дружба" Дитячий садок
ФОП Киричук О.П. бар "Затишок"
ПАТ "Укртелеком" АТС с.Скірче
Горохівський районний відділ освіти Школа
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Скірче с.Скірче : вул.Центральна
Іваничівський район
1 КТП-235
заміна обліку 10:00-16:00 ПП "ВІЛЬНА УКРАЇНА"
с. Самоволя – без побуту
2 Л-2 від КТП-277
чистка траси 9:00-17:00 с. Павлівка, вул. Незалежності
3 КТП-18
ущільнення щита 10:00-17:00 ФГ «Урожайплюс»
с. Павлівка, вул. Шкільна
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10кВ Л 59-04 від ЗТП-299 09:00-17:00 с.Бузаки(частково), с.Мостище, с.Мельники-Мостище, с.Михнівка, с.Телине(повністю)
2 ПЛ-10 л-73-02 10:00-16:00 с.Тоболи.с.Старі Червища(повністю
Ківерцівський район
1 КТП-25 10:00-12:00
КТП-25 с.Борохів
ФОП Мазур Світлана Євгенівна КТП-25 с.Борохів
вул.Миру,42-52/парні/,43-55/непарі/,
вул.Миру,54-74/парні/,57,
вул.Визволителів,2-20/парні/, 1-25/непарні, вул.Молодіжна,1-14
2 ЗТП-462 13:00-16:00
ЗТП-462 с.Борохів
СГ ТОВ "Серпанок"
ПрАТ "Київстар "
ТзОФ "Альфа-Магістраль" ЗТП-462 с.Борохів
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-441
Л-5 9:00-17:00
КТП-441 КТП-441
с.Небіжка вул Нова 1-37
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172
9:00-17:00
КТП-172
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП Філюк Олександр Васильович
ФОП Іллюк Юрій Васильович
Ківерцівське сільське споживче товариство
УДППЗ "Укрпошта"
ПАТ "Укртелеком" КТП-172
вул.Жовтнева,2-12/парні/,1-3/непарні/,вул.Садова,49-69/непарні/,52-70/парні/,вул.перемоги,25-27/непарні/,22-28/парні/,
вул.Шевенка,14-17,вул.Жовтнева,14-36/парні/,5-35/непарні/,вул.Садова,29-47
вул.Шевченка,1-13,вул.Перемоги,1-21,23,25
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-152 Л-3
9:00-17:00
ПЛ-0,4 кВ від КТП-152
ФОП Смолярчук Неля Володимирівна ПЛ-0,4 кВ від КТП-152 с.Тростянець
вул.Волі,7-21/непарні/,6-26/парні/,вул.Київська,8-20/парні/,31-39/непарні/
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від КТП №394
9:00-17:00 Акціонерне товариство « Оператор газорозподільної системи « Волиньгаз»
Дубівська сільська рада
с.Вербка
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №28
9:00-17:00 Ковельське МТМО
Ковельське Райво
СВК "Надія"
Голобське споживче товариство
С/Р Майдан
Вол.дирекція УДППЗ
с.Майдан
Локачинський район
1. ПЛ-10 кВ Л-21-01 від ЛР-102 9:00 - 17:00 с.Холопичі
місто Луцьк
1. ТП-315
І-СШ РУ-0,4 кВ
Ремонт I СШ-04кВ 13:30-17:00 Будинок побуту ввід №1
Ательє
Ощадбанк
Відділення зв’язку №24
Аптека
Торговий комплекс «Гостинець» ввід №1
Магазин «Оксамит»
Квіткові магазини
ФОП «Гошин»
Піцерія «Фелічита» ввід №1
Кіоск по ремонту взуття
Кавярня «Франсуа»
Магазин «Гроно»
АТБ
Магазин «Єва»
ФОП Подзізей
ТТС-5 ввід №1
Луцький район
1 КТП-389 9:00-17:00 с. Гаразджа вул. Весняна, Затишна, Свободи, Сонячна
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00-17:00
Будинок культури с. Штунь
Контора с. Штунь
Відділ культури і туризму Любомльської РДА
ПАТ"Укртелеком" Волинська філія
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР "
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
СГВК "Колос" с. Штунь
Магазин с.Замлиння
церква с. Штунь
магазин Штунь
Школа с.Штунь
Дитячий садочок
ФОП Тишик Василь Іванович
ДП "Будзв"язок" ПП "Кембуд"
Фермерське господарство"Юлка" с.Штунь, Замлиння, Терехи
2 КТП-352 8:00-17:00
с.Вишнівка
4, КТП-444,298,180 8:00-17:00 Магазин Церква с.Острівя
Любешівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від ЩТП-348 10:00 - 17:00 с. Ветли вул. Пісочна
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
1. ПЛ-10 Л 66-11 від ЛР-127 10:00 - 17:00 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Каса с.Замшани
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Адмінбуд Замшани
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Б/к підвал Замшани
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
В/О Л.Українки с. Замшани
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ктп-275 Замшани
Фізична особа-підприємець Палій Василь Григорович
Магазин-бар с.Замшани
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФАП с.Замшани
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"
СКЗ №22 с.Замшани
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"
СКЗ №42 с. Замшани
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Д/с с.Замшани
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Школа с.Замшани
Фізична особа-підприємець Палій Василь Григорович
Торговий павільйон с.Замшани
с. Замшани
Рожищенський район
1 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
2 ПЛ-0,4кВ від КТП-17 9:00-17:00 с.Кременець (бригада)
3 ПЛ-0,4кВ від КТП-20 9:00-17:00 с.Кременець (артсвердловина, СКЗ, ГРП, в.Польова) с.Кременець, вул.Польова, Молодіжна, Рожищенська
4 ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова
5 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-505 9:00-17:00 с.Кременець, вул,Степана Бандери, Лесі Українки
6 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини), с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності
7 ПЛ-0,4кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна
8 ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, тракторна бригада, ферма, зерносклад, кузня, корівники) с.Немир, вул.Молодіжна, Перемоги, Лугова, Шкільна
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз (торг. кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку) с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, їдальня, ППМ) с.Немир, вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л 57-01 з відключенням.ЛР-76. 10:00 - 16:00. Відділ зв’язку АТС,Школа,Водонапірна башня,Пунк прийому молока,База відпочинку Срібниця,ПП Левчук,ПП Гапіч, ПП Тарасюк,Пілорама, ПП Зорик,ПП Микитюк. .с Любохини повністю населений пункт.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-314 10:00-16:30 Клюська с/р – клуб, ДКУ с.Волиця
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».
Володимир-Волинський район
1. КТПП-247 09:00 - 17:00
Оваднівський професійний ліцей с. Овадно, вул.: Зелена - частково
2. КТП-79 Л-2 09:00 - 17:00 Кіоск ФОП Поліщук, гаражний кооператив «Привокзальний» м. Володимир-Волинський, вул.: Митіна, Кобзарська,
с. Острівок, вул.: Шкільна - частково
3. КТП-274 Л-3 09:00 - 17:00 Сіносховище ФОП Ольшевський с. Бегета, вул: Польова
4. ПЛ-10, Л-70-02 09:00 - 17:00 с. Стенжаричі – частково, с. Микитичі, с. Новини, с. Ішів, с. Кладнів,
с. Коритниця – частково
Горохівський район
1 ПЛ-04кВ КТП-83 с Довгів
9.00-17.00 "с. Довге:
вул. Берегова,
вул. Прибережна"
2 КТП-182 с Скірче 9.00-17.00 СГПП "Дружба" Контора
СГПП "Дружба" Будинок
СГПП "Дружба" Гуртожиток
СГПП "Дружба" Дитячий садок
ФОП Киричук О.П. бар "Затишок"
ПАТ "Укртелеком" АТС с.Скірче
Горохівський районний відділ освіти Школа
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Скірче с.Скірче : вул.Центральна
Іваничівський район
1 КТП-235
заміна обліку 10:00-16:00 ПП "ВІЛЬНА УКРАЇНА"
с. Самоволя – без побуту
2 Л-2 від КТП-277
чистка траси 9:00-17:00 с. Павлівка, вул. Незалежності
3 КТП-18
ущільнення щита 10:00-17:00 ФГ «Урожайплюс»
с. Павлівка, вул. Шкільна
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10кВ Л 59-04 від ЗТП-299 09:00-17:00 с.Бузаки(частково), с.Мостище, с.Мельники-Мостище, с.Михнівка, с.Телине(повністю)
2 ПЛ-10 л-73-02 10:00-16:00 с.Тоболи.с.Старі Червища(повністю
Ківерцівський район
1 КТП-25 10:00-12:00
КТП-25 с.Борохів
ФОП Мазур Світлана Євгенівна КТП-25 с.Борохів
вул.Миру,42-52/парні/,43-55/непарі/,
вул.Миру,54-74/парні/,57,
вул.Визволителів,2-20/парні/, 1-25/непарні, вул.Молодіжна,1-14
2 ЗТП-462 13:00-16:00
ЗТП-462 с.Борохів
СГ ТОВ "Серпанок"
ПрАТ "Київстар "
ТзОФ "Альфа-Магістраль" ЗТП-462 с.Борохів
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-441
Л-5 9:00-17:00
КТП-441 КТП-441
с.Небіжка вул Нова 1-37
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172
9:00-17:00
КТП-172
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП Філюк Олександр Васильович
ФОП Іллюк Юрій Васильович
Ківерцівське сільське споживче товариство
УДППЗ "Укрпошта"
ПАТ "Укртелеком" КТП-172
вул.Жовтнева,2-12/парні/,1-3/непарні/,вул.Садова,49-69/непарні/,52-70/парні/,вул.перемоги,25-27/непарні/,22-28/парні/,
вул.Шевенка,14-17,вул.Жовтнева,14-36/парні/,5-35/непарні/,вул.Садова,29-47
вул.Шевченка,1-13,вул.Перемоги,1-21,23,25
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-152 Л-3
9:00-17:00
ПЛ-0,4 кВ від КТП-152
ФОП Смолярчук Неля Володимирівна ПЛ-0,4 кВ від КТП-152 с.Тростянець
вул.Волі,7-21/непарні/,6-26/парні/,вул.Київська,8-20/парні/,31-39/непарні/
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від КТП №394
9:00-17:00 Акціонерне товариство « Оператор газорозподільної системи « Волиньгаз»
Дубівська сільська рада
с.Вербка
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №28
9:00-17:00 Ковельське МТМО
Ковельське Райво
СВК "Надія"
Голобське споживче товариство
С/Р Майдан
Вол.дирекція УДППЗ
с.Майдан
Локачинський район
1. ПЛ-10 кВ Л-21-01 від ЛР-102 9:00 - 17:00 с.Холопичі
місто Луцьк
1. ТП-315
І-СШ РУ-0,4 кВ
Ремонт I СШ-04кВ 13:30-17:00 Будинок побуту ввід №1
Ательє
Ощадбанк
Відділення зв’язку №24
Аптека
Торговий комплекс «Гостинець» ввід №1
Магазин «Оксамит»
Квіткові магазини
ФОП «Гошин»
Піцерія «Фелічита» ввід №1
Кіоск по ремонту взуття
Кавярня «Франсуа»
Магазин «Гроно»
АТБ
Магазин «Єва»
ФОП Подзізей
ТТС-5 ввід №1
Луцький район
1 КТП-389 9:00-17:00 с. Гаразджа вул. Весняна, Затишна, Свободи, Сонячна
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00-17:00
Будинок культури с. Штунь
Контора с. Штунь
Відділ культури і туризму Любомльської РДА
ПАТ"Укртелеком" Волинська філія
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР "
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
СГВК "Колос" с. Штунь
Магазин с.Замлиння
церква с. Штунь
магазин Штунь
Школа с.Штунь
Дитячий садочок
ФОП Тишик Василь Іванович
ДП "Будзв"язок" ПП "Кембуд"
Фермерське господарство"Юлка" с.Штунь, Замлиння, Терехи
2 КТП-352 8:00-17:00
с.Вишнівка
4, КТП-444,298,180 8:00-17:00 Магазин Церква с.Острівя
Любешівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від ЩТП-348 10:00 - 17:00 с. Ветли вул. Пісочна
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
1. ПЛ-10 Л 66-11 від ЛР-127 10:00 - 17:00 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Каса с.Замшани
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Адмінбуд Замшани
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Б/к підвал Замшани
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
В/О Л.Українки с. Замшани
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ктп-275 Замшани
Фізична особа-підприємець Палій Василь Григорович
Магазин-бар с.Замшани
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФАП с.Замшани
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"
СКЗ №22 с.Замшани
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"
СКЗ №42 с. Замшани
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Д/с с.Замшани
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Школа с.Замшани
Фізична особа-підприємець Палій Василь Григорович
Торговий павільйон с.Замшани
с. Замшани
Рожищенський район
1 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
2 ПЛ-0,4кВ від КТП-17 9:00-17:00 с.Кременець (бригада)
3 ПЛ-0,4кВ від КТП-20 9:00-17:00 с.Кременець (артсвердловина, СКЗ, ГРП, в.Польова) с.Кременець, вул.Польова, Молодіжна, Рожищенська
4 ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова
5 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-505 9:00-17:00 с.Кременець, вул,Степана Бандери, Лесі Українки
6 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини), с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності
7 ПЛ-0,4кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна
8 ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, тракторна бригада, ферма, зерносклад, кузня, корівники) с.Немир, вул.Молодіжна, Перемоги, Лугова, Шкільна
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз (торг. кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку) с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, їдальня, ППМ) с.Немир, вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л 57-01 з відключенням.ЛР-76. 10:00 - 16:00. Відділ зв’язку АТС,Школа,Водонапірна башня,Пунк прийому молока,База відпочинку Срібниця,ПП Левчук,ПП Гапіч, ПП Тарасюк,Пілорама, ПП Зорик,ПП Микитюк. .с Любохини повністю населений пункт.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-314 10:00-16:30 Клюська с/р – клуб, ДКУ с.Волиця
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