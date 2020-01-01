Де у Луцьку та на Волині не буде світла 11 серпня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».1. КТПП-247 09:00 - 17:00Оваднівський професійний ліцей с. Овадно, вул.: Зелена - частково2. КТП-79 Л-2 09:00 - 17:00 Кіоск ФОП Поліщук, гаражний кооператив «Привокзальний» м. Володимир-Волинський, вул.: Митіна, Кобзарська,с. Острівок, вул.: Шкільна - частково3. КТП-274 Л-3 09:00 - 17:00 Сіносховище ФОП Ольшевський с. Бегета, вул: Польова4. ПЛ-10, Л-70-02 09:00 - 17:00 с. Стенжаричі – частково, с. Микитичі, с. Новини, с. Ішів, с. Кладнів,с. Коритниця – частково1 ПЛ-04кВ КТП-83 с Довгів9.00-17.00 "с. Довге:вул. Берегова,вул. Прибережна"2 КТП-182 с Скірче 9.00-17.00 СГПП "Дружба" КонтораСГПП "Дружба" БудинокСГПП "Дружба" ГуртожитокСГПП "Дружба" Дитячий садокФОП Киричук О.П. бар "Затишок"ПАТ "Укртелеком" АТС с.СкірчеГорохівський районний відділ освіти ШколаКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Скірче с.Скірче : вул.Центральна1 КТП-235заміна обліку 10:00-16:00 ПП "ВІЛЬНА УКРАЇНА"с. Самоволя – без побуту2 Л-2 від КТП-277чистка траси 9:00-17:00 с. Павлівка, вул. Незалежності3 КТП-18ущільнення щита 10:00-17:00 ФГ «Урожайплюс»с. Павлівка, вул. Шкільна1. ПЛ-10кВ Л 59-04 від ЗТП-299 09:00-17:00 с.Бузаки(частково), с.Мостище, с.Мельники-Мостище, с.Михнівка, с.Телине(повністю)2 ПЛ-10 л-73-02 10:00-16:00 с.Тоболи.с.Старі Червища(повністю1 КТП-25 10:00-12:00КТП-25 с.БорохівФОП Мазур Світлана Євгенівна КТП-25 с.Борохіввул.Миру,42-52/парні/,43-55/непарі/,вул.Миру,54-74/парні/,57,вул.Визволителів,2-20/парні/, 1-25/непарні, вул.Молодіжна,1-142 ЗТП-462 13:00-16:00ЗТП-462 с.БорохівСГ ТОВ "Серпанок"ПрАТ "Київстар "ТзОФ "Альфа-Магістраль" ЗТП-462 с.Борохів3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-441Л-5 9:00-17:00КТП-441 КТП-441с.Небіжка вул Нова 1-374 ПЛ-0,4 кВ від КТП-1729:00-17:00КТП-172КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"ФОП Філюк Олександр ВасильовичФОП Іллюк Юрій ВасильовичКіверцівське сільське споживче товариствоУДППЗ "Укрпошта"ПАТ "Укртелеком" КТП-172вул.Жовтнева,2-12/парні/,1-3/непарні/,вул.Садова,49-69/непарні/,52-70/парні/,вул.перемоги,25-27/непарні/,22-28/парні/,вул.Шевенка,14-17,вул.Жовтнева,14-36/парні/,5-35/непарні/,вул.Садова,29-47вул.Шевченка,1-13,вул.Перемоги,1-21,23,255 ПЛ-0,4 кВ від КТП-152 Л-39:00-17:00ПЛ-0,4 кВ від КТП-152ФОП Смолярчук Неля Володимирівна ПЛ-0,4 кВ від КТП-152 с.Тростянецьвул.Волі,7-21/непарні/,6-26/парні/,вул.Київська,8-20/парні/,31-39/непарні/1.ПЛ-0,4кВ від КТП №3949:00-17:00 Акціонерне товариство « Оператор газорозподільної системи « Волиньгаз»Дубівська сільська радас.Вербка2.ПЛ-0,4кВ від КТП №289:00-17:00 Ковельське МТМОКовельське РайвоСВК "Надія"Голобське споживче товариствоС/Р МайданВол.дирекція УДППЗс.Майдан1. ПЛ-10 кВ Л-21-01 від ЛР-102 9:00 - 17:00 с.Холопичі1. ТП-315І-СШ РУ-0,4 кВРемонт I СШ-04кВ 13:30-17:00 Будинок побуту ввід №1АтельєОщадбанкВідділення зв’язку №24АптекаТорговий комплекс «Гостинець» ввід №1Магазин «Оксамит»Квіткові магазиниФОП «Гошин»Піцерія «Фелічита» ввід №1Кіоск по ремонту взуттяКавярня «Франсуа»Магазин «Гроно»АТБМагазин «Єва»ФОП ПодзізейТТС-5 ввід №11 КТП-389 9:00-17:00 с. Гаразджа вул. Весняна, Затишна, Свободи, Сонячна1. 8:00-17:00Будинок культури с. ШтуньКонтора с. ШтуньВідділ культури і туризму Любомльської РДАПАТ"Укртелеком" Волинська філіяПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР "КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівСГВК "Колос" с. ШтуньМагазин с.Замлинняцерква с. Штуньмагазин ШтуньШкола с.ШтуньДитячий садочокФОП Тишик Василь ІвановичДП "Будзв"язок" ПП "Кембуд"Фермерське господарство"Юлка" с.Штунь, Замлиння, Терехи2 КТП-352 8:00-17:00с.Вишнівка4, КТП-444,298,180 8:00-17:00 Магазин Церква с.Острівя1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від ЩТП-348 10:00 - 17:00 с. Ветли вул. ПісочнаВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10 Л 66-11 від ЛР-127 10:00 - 17:00 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"Каса с.ЗамшаниЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДААдмінбуд ЗамшаниЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДАБ/к підвал ЗамшаниЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДАВ/О Л.Українки с. ЗамшаниЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДАктп-275 ЗамшаниФізична особа-підприємець Палій Василь ГригоровичМагазин-бар с.ЗамшаниКОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІФАП с.ЗамшаниАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"СКЗ №22 с.ЗамшаниАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"СКЗ №42 с. ЗамшаниЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДАД/с с.ЗамшаниЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДАШкола с.ЗамшаниФізична особа-підприємець Палій Василь ГригоровичТорговий павільйон с.Замшанис. Замшани1 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)2 ПЛ-0,4кВ від КТП-17 9:00-17:00 с.Кременець (бригада)3 ПЛ-0,4кВ від КТП-20 9:00-17:00 с.Кременець (артсвердловина, СКЗ, ГРП, в.Польова) с.Кременець, вул.Польова, Молодіжна, Рожищенська4 ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова5 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-505 9:00-17:00 с.Кременець, вул,Степана Бандери, Лесі Українки6 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини), с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності7 ПЛ-0,4кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна8 ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, тракторна бригада, ферма, зерносклад, кузня, корівники) с.Немир, вул.Молодіжна, Перемоги, Лугова, Шкільна9 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз (торг. кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку) с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.10 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, їдальня, ППМ) с.Немир, вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги11 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева1 ПЛ-10кВ Л 57-01 з відключенням.ЛР-76. 10:00 - 16:00. Відділ зв’язку АТС,Школа,Водонапірна башня,Пунк прийому молока,База відпочинку Срібниця,ПП Левчук,ПП Гапіч, ПП Тарасюк,Пілорама, ПП Зорик,ПП Микитюк. .с Любохини повністю населений пункт.1 ПЛ-0,4 кВКТП-314 10:00-16:30 Клюська с/р – клуб, ДКУ с.Волиця