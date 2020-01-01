Селищна рада на Волині хотіла нажитися на ремонті дороги





Про це



Опрацьовуючи інформацію вебсайту «prozorro.gov.ua», прокурори з'ясували, що Турійська селищна рада за наслідками відкритих торгів у липні 2020 року мала намір укласти із підприємством, пропозиція якого була найбільш економічно вигідною, договір на проведення робіт з капітального ремонту однієї з вулиць селища.



Проте процедуру закупівлі очікуваною вартістю майже 2 млн грн проведено із порушеннями вимог Закону України «Про публічні закупівлі", адже визнане переможцем торгів підприємство не відповідало кваліфікаційним критеріям замовника робіт, бо не підтвердило наявність необхідної для їх проведення техніки.



Втрутившись у ситуацію, прокурори вказали селищній раді на порушення законодавства.



За результатами розгляду листа прокуратури, тендерний комітет селищної ради відмінив результати торгів, відтак за втручання прокурорів попередили незаконне використання майже 2 млн грн бюджетних коштів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За втручання прокуратури на Волині відмінили незаконну закупівлю на майже 2 млн грн.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Опрацьовуючи інформацію вебсайту «prozorro.gov.ua», прокурори з'ясували, що Турійська селищна рада за наслідками відкритих торгів у липні 2020 року мала намір укласти із підприємством, пропозиція якого була найбільш економічно вигідною, договір на проведення робіт з капітального ремонту однієї з вулиць селища.Проте процедуру закупівлі очікуваною вартістю майже 2 млн грн проведено із порушеннями вимог Закону України «Про публічні закупівлі", адже визнане переможцем торгів підприємство не відповідало кваліфікаційним критеріям замовника робіт, бо не підтвердило наявність необхідної для їх проведення техніки.Втрутившись у ситуацію, прокурори вказали селищній раді на порушення законодавства.За результатами розгляду листа прокуратури, тендерний комітет селищної ради відмінив результати торгів, відтак за втручання прокурорів попередили незаконне використання майже 2 млн грн бюджетних коштів.

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