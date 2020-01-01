Збірна Волині посіла 2 місце серед молоді на чемпіонаті України з веслування





Завершився чемпіонат України серед юніорів 2002-2003 років народження та молоді до 23 років з веслування на байдарках та каное, що проходив в місті Дніпро з 4 по 7 серпня, -



За загальними підсумками, веслувальники здобули 13 золотих, 7 срібних та 17 бронзових медалей. Серед молоді до 23 років збірна Волині посіла 2 загальнокомандне місце. Серед юніорів 2002-2003 років народження – 5 загальнокомандне місце.



Слід відзначити, що каноїст Віктор Свиридюк з міста Ковеля Лариса Гурська та Володимир Троцюк.





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