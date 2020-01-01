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Збірна Волині посіла 2 місце серед молоді на чемпіонаті України з веслування

Збірна Волині посіла 2 місце серед молоді на чемпіонаті України з веслування
Збірна Волині посіла 2 загальнокомандне місце серед молоді до 23 років на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное.

Завершився чемпіонат України серед юніорів 2002-2003 років народження та молоді до 23 років з веслування на байдарках та каное, що проходив в місті Дніпро з 4 по 7 серпня, - повідомляє управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

За загальними підсумками, веслувальники здобули 13 золотих, 7 срібних та 17 бронзових медалей. Серед молоді до 23 років збірна Волині посіла 2 загальнокомандне місце. Серед юніорів 2002-2003 років народження – 5 загальнокомандне місце.

Слід відзначити, що каноїст Віктор Свиридюк з міста Ковеля здобув 10 медалей – найбільша кількість нагород серед усіх учасників чемпіонату України з веслування на байдарках та каное серед юніорів та молоді. Віктор Свиридюк виступав в категорії молодь до 23 років, стартував в десяти видах програми та виборов призові місця в усіх десяти видах: 5 золотих, 2 срібних і 3 бронзові медалі. Тренують спортсмена Лариса Гурська та Володимир Троцюк.

Збірна Волині посіла 2 місце серед молоді на чемпіонаті України з веслування

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Теги: чемпіонат України, веслування, збірна Волині
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