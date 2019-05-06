Поліцейські розшукують 31-річного мешканця Одещини, який скоїв злочин на Волині

Василя Васильовича Карастана, якого підозрюють у скоєнні злочину на території Волинської області, передбаченого ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.



Чоловік переховується від органів досудового розслідування, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Тож поліція звертається до громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування розшукуваного повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 242295, (0332) 244298, 068-947-53-07 або на лінію «102».









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