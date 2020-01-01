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У Польщі українка отримала важкі травми внаслідок нещасного випадку на полі

У Польщі українка отримала важкі травми внаслідок нещасного випадку на полі
47-річна громадянка України постраждала внаслідок нещасного випадку під час збирання огірків.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на plonszczak.pl, інцидент стався в населеному пункті Камєніца Плонського повіту (Мазовецьке воєводство).

На жінку, яка йшла польовою дорогою, наїхав автомобіль, що здавав назад. За кермом перебував 37-річний українець, який після скоєного втік з місця. Затримали його лише через декілька годин.

Під час перевірки на вміст алкоголю тест показав 0,8 проміле. Наразі поліція з'ясовує, чи чоловік був нетверезим під час наїзду на жінку, чи вживав алкоголь вже після інциденту.

Постраждалу українку витягли з-під авто інші працівники. Жінку госпіталізували з важкими травмами: перелом обох ніг та однієї руки.

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Теги: поле, Польща, нещасний випадок, українка
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