У двох працівників Ківерцівської РДА виявили COVID-19
Сьогодні, 17:02
У двох працівників Ківерцівської райдержадміністрації виявили коронавірусну інфекцію.
Про це йдеться на сторінці РДА у facebook.
Голова районної державної адміністрації Алла Гонтар сьогодні, 10 серпня, провела робочу нараду з працівниками районної державної адміністрації. У зв’язку з підтвердженням фактів захворювання на COVID-19 двох працівників райдержадміністрації, обговорили питання вжиття заходів з метою не допущення подальшого поширення вірусної інфекції.
Так, на виконання рекомендацій Луцького міськміжрайонного відділу Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» від 10 серпня 2020 року, в установі запровадили карантин на 14 днів, контактних осіб перевели на дистанційну форму роботи. Проводять щоденний температурний скринінг усім працівникам райдержадміністрації, дезінфекцію приміщення.
Прийом громадян здійснюють виключно за попереднім телефонним записом:
приймальна – (03365) 2 13 56;
загальний сектор – (03365) 2 19 36;
відділ з питань управління персоналом та організаційної роботи – (03365) 2 13 78;
відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля – (03365) 2 11 07;
служба у справах дітей – (03365) 2 22 67;
відділ з питань надання адміністративних послуг – (03365) 2 22 81.
«Робота райдержадміністрації не зупиняється, послуги жителям району ми надаємо й надалі. Однак, маємо турбуватися й про власне здоров’я, а отже дотримуватися індивідуальних заходів профілактики, щоденно вимірювати температуру та, у разі її підвищення, або виявлення ознак респіраторних захворювань, залишитися вдома і працювати дистанційно», - підсумувала голова райдержадміністрації.
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Про це йдеться на сторінці РДА у facebook.
Голова районної державної адміністрації Алла Гонтар сьогодні, 10 серпня, провела робочу нараду з працівниками районної державної адміністрації. У зв’язку з підтвердженням фактів захворювання на COVID-19 двох працівників райдержадміністрації, обговорили питання вжиття заходів з метою не допущення подальшого поширення вірусної інфекції.
Так, на виконання рекомендацій Луцького міськміжрайонного відділу Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» від 10 серпня 2020 року, в установі запровадили карантин на 14 днів, контактних осіб перевели на дистанційну форму роботи. Проводять щоденний температурний скринінг усім працівникам райдержадміністрації, дезінфекцію приміщення.
Прийом громадян здійснюють виключно за попереднім телефонним записом:
приймальна – (03365) 2 13 56;
загальний сектор – (03365) 2 19 36;
відділ з питань управління персоналом та організаційної роботи – (03365) 2 13 78;
відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля – (03365) 2 11 07;
служба у справах дітей – (03365) 2 22 67;
відділ з питань надання адміністративних послуг – (03365) 2 22 81.
«Робота райдержадміністрації не зупиняється, послуги жителям району ми надаємо й надалі. Однак, маємо турбуватися й про власне здоров’я, а отже дотримуватися індивідуальних заходів профілактики, щоденно вимірювати температуру та, у разі її підвищення, або виявлення ознак респіраторних захворювань, залишитися вдома і працювати дистанційно», - підсумувала голова райдержадміністрації.
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