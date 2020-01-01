У двох працівників Ківерцівської РДА виявили COVID-19

У двох працівників Ківерцівської райдержадміністрації виявили коронавірусну інфекцію.Про це йдеться на сторінці РДА у facebook.Голова районної державної адміністраціїсьогодні, 10 серпня, провела робочу нараду з працівниками районної державної адміністрації. У зв’язку з підтвердженням фактів захворювання на COVID-19 двох працівників райдержадміністрації, обговорили питання вжиття заходів з метою не допущення подальшого поширення вірусної інфекції.Так, на виконання рекомендацій Луцького міськміжрайонного відділу Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» від 10 серпня 2020 року, в установі запровадили карантин на 14 днів, контактних осіб перевели на дистанційну форму роботи. Проводять щоденний температурний скринінг усім працівникам райдержадміністрації, дезінфекцію приміщення.Прийом громадян здійснюють виключно за попереднім телефонним записом:приймальна – (03365) 2 13 56;загальний сектор – (03365) 2 19 36;відділ з питань управління персоналом та організаційної роботи – (03365) 2 13 78;відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля – (03365) 2 11 07;служба у справах дітей – (03365) 2 22 67;відділ з питань надання адміністративних послуг – (03365) 2 22 81.«Робота райдержадміністрації не зупиняється, послуги жителям району ми надаємо й надалі. Однак, маємо турбуватися й про власне здоров’я, а отже дотримуватися індивідуальних заходів профілактики, щоденно вимірювати температуру та, у разі її підвищення, або виявлення ознак респіраторних захворювань, залишитися вдома і працювати дистанційно», - підсумувала голова райдержадміністрації.