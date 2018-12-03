Розповіли, чи пускатимуть на Волині дітей у школи без обов’язкового медогляду





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До нового навчального року лишився всього місяць. В цей період батьки вже активно готують дітей до школи. Зокрема, проходять обов’язковий медогляд. Проте через пандемію коронавірусу таку процедуру батькам доведеться відкласти, розповідає головна освітянка Волині Людмила Плахотна.



"Міністерство освіти нам роз’яснює, що раз на рік дитина повинна проходити такий профілактичний огляд. Проте це не обов’язково має бути до 1 вересня. Лікарі навіть рекомендують, якщо дитина народилася у червні, то проходити медичний огляд саме в той період, а не як у нас звикли – перед новим навчальним роком. А в період карантину ніхто точно не відмовить дитині відвідувати школу, якщо вона не пройшла медогляд”, – каже Людмила Плахотна.



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Із її слів, якщо відвідувати лікарів саме так, то можна буде уникнути нескінченних черг в поліклініці, а отже – не дати коронавірусу поширюватися.



Однак деяким учням пройти медогляд таки доведеться. Це діти, що йдуть до першого класу і ті, які переходять з однієї школи в іншу.



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До нового навчального року лишився всього місяць. В цей період батьки вже активно готують дітей до школи. Зокрема, проходять обов’язковий медогляд. Проте через пандемію коронавірусу таку процедуру батькам доведеться відкласти, розповідає головна освітянка Волині"Міністерство освіти нам роз’яснює, що раз на рік дитина повинна проходити такий профілактичний огляд. Проте це не обов’язково має бути до 1 вересня. Лікарі навіть рекомендують, якщо дитина народилася у червні, то проходити медичний огляд саме в той період, а не як у нас звикли – перед новим навчальним роком. А в період карантину ніхто точно не відмовить дитині відвідувати школу, якщо вона не пройшла медогляд”, – каже Людмила Плахотна.Із її слів, якщо відвідувати лікарів саме так, то можна буде уникнути нескінченних черг в поліклініці, а отже – не дати коронавірусу поширюватися.Однак деяким учням пройти медогляд таки доведеться. Це діти, що йдуть до першого класу і ті, які переходять з однієї школи в іншу.

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